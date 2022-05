GEBKİM Vakfı’nın desteklediği Işık Can, Türkiye’ye şampiyonluk getirdi

Takip Et

KOCAELİ - Yunanistan’da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Işık Can Türkiye’nin gururu oldu. GEBKİM Vakfı’nın uzun süredir ana sponsor olarak her alanda desteklediği genç sporculardan biri olan Işık Can, en büyük hedefinin en kısa zamanda büyük usta (GM) unvanına sahip olmak olduğunu belirterek, “Sadece kendi yaş grubumda değil dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için bana imkân sunan GEBKİM Vakfı’na teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da Işık Can’ı tebrik ederek uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen 2 farklı satranç şampiyonasında GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın ana sponsor olarak uzun zamandır desteklediği 17 yaşındaki Işık Can, Türk Bayrağı’nı gururla taşıdı. 20-30 Nisan 2022 tarihlerinde 23 ülkeden 195 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 17 yaş kategorisinde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Işık Can, 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise 18 yaş Yıldırım Kategorisi’ni ikinci olarak tamamladı.

GEBKİM Vakfı’nın kuruluş amacının Atatürk İnkılap ve İlkeleri’ne bağlı, ilerici, insan haklarına saygılı, bilimsel düşünme gücüne ve geniş dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek olduğunu belirten GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), GEBKİM Anaokulu gibi kurumları bünyesinde barındıran GEBKİM Vakfı, bildiğiniz üzere çok sayıda üniversite öğrencisine de bu vizyon çerçevesinde burs imkanı sağlıyor. Tüm bu faaliyetlerimizin hizmet ettiği en temel amaç ülkemizin gelişmesini ve uluslararası düzeyde layık olduğu yeri almasını sağlamaktır. Işık Can’ın başarılarının da bu amaca hizmet eden en önemli konulardan biri olduğunun bilinciyle uzun süredir katıldığı tüm turnuvalarda ana sponsorluğunu üstlendik. Bu desteğimiz devam edecek. Sadece Işık Can özelinde de değil, ülkemizi gururlandıracak çok sayıda gencin yanında, benzer faaliyetlerin de içerisinde aktif şekilde olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz daha nice Işık Can’ların başarıya ulaşmasını sağlamak. Bunun için maddi ve manevi gerekli imkânları oluşturuyoruz ve bu güzel duyguları ülkemiz ve bizlere tekrar yaşatmalarını, mücadele ettikleri alanlarda ülkemizin adını en tepelere çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.

“Hedefim dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak”

7 yaşında katıldığı Dünya Satranç Olimpiyatları’nda “Olimpiyat Tarihinin En Küçük Oyuncusu” seçilen ve güçlü satranç oyuncularına verilen IM (International Master) unvanının sahibi olan Işık Can, önümüzdeki dönemde 2500 ELO barajını geçmek amacıyla İtalya ve Fransa da düzenlenecek olan satranç turnuvalarına da katılacağını belirtti. Yunanistan’da düzenlenen şampiyonada elde ettiği başarıyla ilgili konuşan IM Işık Can, “Hem kendim hem de ülkem adına büyük gurur duydum. Umarım bundan sonra da daha nice başarılar elde eder ve ülkemi en yüksekte hak ettiği yerlerde temsil ederim. Hedefim en kısa zamanda büyük usta (GM) olmak ve sadece kendi yaş grubumda değil dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Hedeflerimi gerçekleştirmek için bana imkân sunan GEBKİM Vakfı’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.