GEBKİM’den kimya sanayine Acil Müdahale Yazılımı

Sabiha TOPRAK



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıya, GEBKİM Kimya İhtisas Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara ve Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın katılım sağladı.

Şubat ayında başlayan ve 18 ay sürecek olan AB projesi kapsamında, GEBKİM OSB liderliğinde bir Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurulacak ve kimya endüstrisi için Acil Durum Müdahale Planı ve Acil Müdahale Yazılımı hazırlanacak. Projeye adını da veren ve en önemli yapı taşlarından birini oluşturan Acil Müdahale Yazılımı, bilginin ve teknolojinin gücü ile olası yangınlara ve kazalara hızla müdahale edilmesini sağlayacak. Firmalar ve ilgili taraflar arasında güçlü bir iletişimin kurulması sayesinde, Acil Durum Müdahale Planı hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilecek. Proje ile üretimdeki fabrikaların acil durumlara hazırlık kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor.

“Kimya sektörüne önemli katkı sağlayacak”

Projeye ilişkin bilgi veren ve GEBKİM OSB olarak yürüttükleri Acil Müdahale Yazılımı projesinin kimya sanayine katkılarından bahseden GEBKİM Kimya İhtisas Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Kimya sanayine kazandıracağımız Acil Müdahale Planı ve Yazılımı, getireceği güçlü iletişim ve sinerji ile olası kazalara karşı ortak hareket etmemizi sağlayacak. Kimya sanayinin yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye uyum yeteneği sayesinde bu projenin başarıya ulaşacağından kuşkumuz yok. GEBKİM olarak böyle önemli bir projeye liderlik etmek bizim için çok değerli. Projenin getireceği kazanımlar Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye genelindeki kimya sektörüne açık olacak” diye konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, kimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinerek, GEBKİM’i Acil Müdahale Yazılımı Projesi’nin kabul edilen 37 proje arasında yer almasından dolayı tebrik etti. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan da, önlemlerin önceden alınmasının etkili bir müdahale için taşıdığı önemden bahsederek projenin bu anlamda çok faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara ise, zamanında ve sağlıklı bilgiye sahip olan müdahale ekiplerinin en etkili müdahaleyi yapabileceklerine dikkat çekerek, bu yazılımın bilgiye erişim anlamında hem itfaiye hem de sektör için çok faydalı olacağını söyledi.Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ise bundan sonraki toplantılarda da her zaman GEBKİM’in yanında olacaklarını belirterek, yapılacak çalışmaların başarılı olmasını diledi.

GEBKİM OSB’de kurulu ve kurulacak olan fabrikalar, fabrikaların çalışanları, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk kimya sanayi, AFAD, itfaiye birimleri ve Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye genelindeki OSB’ler projenin ana hedef gruplarını oluşturuyor. Çok sayıda eğitim, seminer ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da planlanıyor.