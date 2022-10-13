GEBKİM’e Verimlilik Ödülü

Sabiha TOPRAK

Projenin daha önce de TİSK tarafından birincilikle ödüllendirildiğini hatırlatan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Kent, insan ve çevre ilkesiyle kurduğumuz örnek ekosistemimizde, üretimin yanı sıra iş sağlığına da büyük önem veriyoruz. Kazaların önlenmesinde ve ilk müdahalesinde teknolojinin tüm imkânlarına yer vermeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.



GEBKİM OSB’nin iş kazaları ve acil durumların önlenmesine yönelik yaklaşık 18 aydır geliştirdiği “Kimya Sektöründe Acil Eylem İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı” projesi bir ödülün daha sahibi oldu. GEBKİM OSB, Türkiye’de ilk kez geliştirilen proje ile birlikte Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi“nde, sürdürülebilirlik alanında “Verimlilik Ödülü”ne layık görüldü.

OSB içerisinde de acil olaylara anında müdahale edilebilecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ortak yarınları birlikte oluşturmak için verdiği ‘Ortak Yarınlar Ödülleri’ne İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde de birincilik ödülü alan proje kapsamında GEBKİM OSB üzerinde yapay zekâ ile otonom şekilde hareket edecek olan insansız hava araçları olası kazaların önüne geçecek ve yangınlar büyümeden müdahale edilebilmesini sağlayacak. OSB içerisinde de acil olaylara anında müdahale edilebilecek.

Proje hakkında bilgi veren GEBKİM Eğitim Yöneticisi Nisa Y. Yılmaz, “Kurulumundan aktif edilme sürecine kadar geçen 18 aylık zamanda sistemin verimli çalışabilmesi için tüm GEBKİM ve katılımcı firma acil durum ekiplerinin temel ilk yardım, acil durum eğitimleri, yangın riski değerlendirmesi, kimyasal dökülme ve sızıntı, yangına müdahale gibi kimya sektöründe büyük önem arz eden konularda eğitimler verildi. 12 eğitim başlığı ve 3 seminerden oluşan program ile yaklaşık 2 bin kişiye verilen eğitimler sonunda işveren ve çalışanların bireysel ve kurumsal kapasiteleri artırıldı.” şeklinde konuştu.

“Doğamızı ve insan emeğini koruyan bir ekosistemi, GEBKİM OSB’yi hayata geçirdik”

Projenin ödüllerle taçlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı ise yaptığı değerlendirmede, “Doğamızı ve insan emeğini koruyan bir ekosistemi, GEBKİM OSB’yi hayata geçirdik. Kent, insan ve çevre ilkesiyle kurduğumuz örnek ekosistemimizde, üretimin yanı sıra iş sağlığına da büyük önem veriyoruz. Anlayışımızın sonuçlarından biri de TİSK tarafından ödüle layık görülen ‘Acil Müdahale Yazılımı’ projesi oldu. Yaşanacak tüm olumsuzlara karşı daima hazır bekleyen acil müdahale birimlerine sahip olmamızın yanında onları anında uyaracak, kaza ve yangın gelişimini takip edecek bir sisteme sahip olmak istedik. Ve bunu da başararak bu projemizi aktif olarak geçtiğimiz aylarda OSB’mizde devreye aldık. Yaptığımız çalışmanın da kısa süre içerisinde çok sayıda platformda takdir edilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Kazaların önlenmesinde ve ilk müdahalesinde teknolojinin tüm imkânlarına yer vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.