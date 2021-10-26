Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

KOCAELİ - Temel atma törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Logo Yazılım Kurucusu Mehmet Tuğrul Tekbulut ve eşi Leyla Tekbulut, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan katıldı.

Logo Yazılım Kurucusu Mehmet Tuğrul Tekbulut, “Ülkemizin bize sunduğu kaliteli ve ücretsiz eğitim sayesinde bugünlere geldik. Bunun sorumluluğunu ve borcunu da üzerimizde hissediyoruz. Aynı kampüs içinde bulunan iki merkezimiz de çok gelişti. Bundan dolayı yeni bir bilim ve sanat merkezi yapmaya karar verdik. Projenin temelini atmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Eğitimin uluslararası rekabeti belirleyen alanlardan biri olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bilişim ve yazılım artık yeni dönemin öncüsü. Yazılım alanının daha çok desteklenmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kocaeli gibi 80 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip şehirde daha fazla hayırseverin eğitim alanına yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Gebze’ye yeni bir yazılım okulu kazandırdıklarını belirten Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Gebze Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 550’nin üzerinde kaydımız bulunuyor. Gebze bölgesinde yazılım öğrencisi yeterince yok ve öğrencilerin yazılım yapabileceği bir okulu buraya kazandırdık. Bu okul ülke ekonomisi için motor vazifesi görecek” ifadesini kullandı.