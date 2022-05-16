Gebze Atlı Spor Kulübü’nden büyük başarı

KOCAELİ - Gebze Atlı Spor Kulübü’nün Cumaköy tesislerinde yapılan, Yurt içinden çok sayıda atlı spor kulübünden yarışmacılarının katıldığı yarışmalarda Gebze Atlı Spor Kulübü öğrencileri yine başarılı dereceler elde ettiler. Yarışmaların 12’nci ayağında 60 cm engelli atlama yarışmasında 15 sporcu mücadele etti. Yarışma sonunda 48.18’lik derecesiyle Gebze Atlı Spor Kulübü adına yarışan Duru Kömürcü Castland isimli atıyla şampiyon olarak birinci sırada yer aldı. Yarışmada, yine Gebze Atlı Spor Kulübünden Ada Arslanoğlu ikinciliği elde etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporcuları kupa ve madalyaları federasyon ve sponsorlar tarafından verildi.