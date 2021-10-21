Gebze Belediyesi, kendi enerjisini üreterek yıllık 3 milyon 680 bin TL tasarruf sağlayacak

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üç gün süren “Gebze’de Gündem, Hizmet ve Yatırım” konulu üç gün sürem toplantıda göreve başladığı günden itibaren gerçekleştirdikleri hizmet ve projeleri anlattı. Gebze bölgesinde ulaşımdan eğitime, sağlıktan spora, sosyal desteklerden kültür sanata kadar birçok alanda, doğrudan ve işbirlikleriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Zinnur Büyükgöz, sosyal belediyecilik, kültür sanat, sıfır atık, imar, altyapı ve fiziki iyileştirmeleri de kapsayan hizmet ve yatırımlarını paylaştı.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda, “Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz” ödülünü aldıklarını belirten Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında “Sağlıklı Çevre” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde iki ödül almaya hak kazandıklarını söyledi.

110 bin ton evsel atığın bertaraf edildi

Büyükgöz, “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 110 bin ton evsel atığın bertaraf işlemini gerçekleştirdik. Yapım aşaması devam eden 2. merkezimizde, ambalaj, ilaç ve yağ atıkları bölümleri, kompost bölümü, çocuklarımız için eğitim alanları ve simülasyon odaları yer alacak. 6.600 metrekare alan üzerine kurulacak projemiz faaliyete geçtiğinde bölgenin 2 atık getirme merkezine sahip tek belediyesi olacağız” dedi.

Günlük 50 ton kapasiteli İri Hacimli Atık Kırma Tesisi sayesinde 4.212 ton atık bertarafı gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Büyükgöz, “Enerji Üretim Tesisi çalışmalarımız devam ediyor. Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında, 299 bin 76 ton evsel atık, 19 bin 808 ton ambalaj atık, 4.212 ton iri hacimli atık, 16 bin 931 ton elektrikli ve elektronik atık, 5.750 ton cam atık, 6.730 kg bitkisel atık, 468 ton tekstil atık, 24 bin 916 ton moloz atığı ve 4.894 kg atık pil toplama işlemi gerçekleştirdik” diye konuştu. Gebze’de bulunan Mevlana Pazar Alanı çatısında yer alacak Güneş Enerji Sistemi projesi kapsamında, 5.214 metrekare alana, 2.610 adet güneş paneli kurulumu yapılarak 965 kWe gücünde tesis kurulacağını bildiren Zinnur Büyükgöz, ihale aşamasında olan enerji tesisinin, yıllık 3 milyon 680 bin TL tutarında tasarruf edilmesini sağlayacağını belirtti.

Gebze Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle faaliyete geçirilen mesleki eğitim kursu ile sanayi alanında istihdama yönelik nitelikli personel yetiştirildiğini belirten Büyükgöz, “10 branşta hizmet veriyoruz. 277 kişinin başvurduğu kurslarımızda 181 kişi belge almaya hak kazandı. Gebze Belediyesi, İŞKUR ve Gebze sanayi kuruluşları işbirliğiyle, müracaat eden 4.826 kişiden 3.114’üne istihdam sağladık” dedi.

Gençlere ve çocuklara yönelik projelerinden bahseden Büyükgöz, “3’ü fen lisesi ve 8’i üniversite projesi olan 11 TEKNOFEST Mucit Projesini destekledik. Gebze Teknik Üniversitesi TOAF Teknoloji Takımı’mız Tarım ve Teknoloji Yarışması’nda HAVATAR isimli insansız hava aracı ile finale kaldı. Belediyemizin çeşitli birimlerinde 174 lise ve 213 üniversite öğrencimize staj imkanı vererek iş hayatına ilk adımlarını atmalarını sağladık. Gebze Belediyesi ve Serebral Palsililer Sosyal Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle, Eskihisar Sahili’nde gerçekleştirilen projemize Serebral Palsili çocuklarımız katıldı. Onlara özgü tasarlanan ve hediye edilen bisikletlerle yapılan yarışmamız Türkiye’de ve dünyada bir ilk oldu” açıklamasını yaptı.

Tır parkı 3. etabı yılsonunda hizmete alınacak

1. ve 2. etap Kamyon ve Tır Parkı çalışmalarında, 640 tır ve kamyon park alanı ve 250 binek araç park alanı içeren 71 bin 295 metrekare alanın hizmete alındığını belirten Büyükgöz, 3. etap çalışmalarının 2021 yılı sonunda tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi.