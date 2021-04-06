Gebze Belediyesi, sanayiye nitelikli eleman yetiştirecek

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği basın toplantısında iki yıllık hizmet sürecini değerlendirerek, belediyenin hayata geçirdiği ve yürütmekte olduğu projelere ilişkin bilgi verdi.

Sanayinin nitelikli eleman sorununa çözüm olmak amacıyla, ‘’Ustalık Sizden, Belgesi Bizden!’’ sloganı ile iş dünyası ve istihdama yönelik yeni bir proje başlattıklarını belirten Zinnur Büyükgöz, “Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. 11 branşta, istihdama dönük eleman yetiştirmek için meslek kursu açacağız. Belirlenen meslek gruplarında çalışan ya da o alanda uzmanlaşmak isteyen vatandaşlarımıza, teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan vatandaşlarımız ‘’Mesleki Yeterlilik Belgesi’’ almaya hak kazanacak. Eğitim ve istihdam projesi kapsamındaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Tapu sorunları 2021’in sonunda bitecek

İlçenin yapısal sorunlarını çözmeye odaklandıklarını ifade eden Büyükgöz, “Özellikle iki mahallemizde yaşayan insanların yüzde yüzünün tapusu yoktu. Hukuki girişimlerimiz sonucunda imar ve kadastro kanunundan kaynaklanan sorunları gidererek tapuları vermeye başladık. 3 bin 300 vatandaşımızdan, yaklaşık 2 bininin bir kısmına tapularını teslim ettik, bir kısmının da tapu işlemleri devam ediyor. Bugüne kadar 30 milyon metrekarelik alanda tapu işlemleri tamamlandı. Gebze’de yıllardır süren mülkiyet sorunlarını 2021’in sonuna kadar çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sanayi ve bilişim üssü Gebze’nin aynı zamanda tarih, turizm ve tarım alanlarında da kendini ispat ettiğini söyleyen Başkan Büyükgöz, “Gebze, dünyanın 101 ülkesine ihracat yapıyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 12’sini karşılıyor. Gebze aynı zamanda büyük bir tarım potansiyeli de içeriyor. Sınırları içerisinde 4 bin civarında sera mevcut. İstanbul’un sebze ihtiyacının büyük bir kısmını Gebze karşılıyor. Ayrıca ilçemizde 29 bin büyükbaş hayvan besiciliği yapılıyor” dedi.

3 bini aşkın büyük ölçekli sanayi kuruluşunu içerisinde barındıran Gebze’deki trafik sorununa çözüm olacak projelerin de devam ettiğini belirten Büyükgöz, “Gebze’nin gece nüfusu 400 bin, aktif nüfusu ise 1 buçuk milyon. Bu noktada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi olarak önemli girişimlerimiz oldu. GOSB-Tembelova-Terminal kavşakları ve Kirazpınar kavşakları yeniden ıslah edilmiş olarak hizmete sunulacak. Böylelikle doğal ve keskin eşik olan TEM Otoyolunun üzerinden kuzey ve güney arasında güçlü bir trafik bağı oluşacak. Bu senenin sonunda bu projelerle beraber, kent içinde de tek yön çift yön uygulamaları, kesişmenin azaltıldığı kavşak uygulamaları hayata geçirilecek. 2022’nin sonunda Gebze-OSB-Darıca metro projesi devreye girecek. Metro ile birlikte 55 bin araç trafikten çekilmiş olacak. Bu çalışmalarla trafiği rahatlatmış olacağız” açıklamasında bulundu.

2021’de 100 milyon TL’lik yatırım

Belediyenin 466 milyon TL’lik borcunun, iki yıl içerisinde 200 milyon TL’sini ödediklerini bildiren Büyükgöz, “Şuan 267 milyon TL borcumuz var. 2020’yi artı 146 milyon TL bütçeyle kapattık. Bu artı bütçeyi borç ödemek için kullandık. Yapılandırmayla beraber 126 milyon TL’lik bir faiz yükünden de kurtulduk. 2021’de ise toplamda 100 milyon TL’lik bir yatırımı Gebze’ye kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. 2021 yılının ilk 6 ayında projelerin ihale süreçlerinin tamamlanacağını ve yapımına başlanacağını kaydeden Zinnur Büyükgöz, Trafik Eğitim Parkı, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kışla Millet Bahçesi ve buna benzer çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.