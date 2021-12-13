Gebze GEBKİM OSB’ye 105 odalı otel yapılıyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ev sahipliğinde yapılan temel atma törenine, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Göç Müdürü Murat Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ve davetliler katıldı.

Bölgede bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret eden misafirlerin konaklayabileceği bir mekan olarak tasarlanan GEBKİM Otel, bölgedeki kuruluşların misafir ağırlama sorununa çözüm olacak. 8 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip GEBKİM Otel’de 100 adet standart oda, 5 adet süit oda, 2 restoran, yüzme havuzu, spor kompleksi ve toplantı odaları yer alacak. Güneş enerjisini kullanarak enerjinin bir kısmını sağlayacak olan otel çevreci özelliğe sahip. Bir yılda tamamlanması beklenen otelin temeline yönetim kurulu tarafından yazılan hatıra mektubu kapsül içerisinde bırakıldı.

8 bin 600 metrekarelik kapalı alan

Yeşil mutabakata uygun, kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunu tutan bir yapı inşa edeceklerini belirten GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “8 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olacak GEBKİM Oteli ile misafirlerimizin konaklama sorununa çözüm oluşturmayı hedefliyoruz. Organize sanayi bölgesi ve çevremizle ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyoruz. Sadece organize sanayi bölgesi ve sanayinin buradaki yaşamına değil, sosyal hayata da katkı sağlamak istiyoruz. 2022 yılında GEBKİM Teknoloji ve Gelişim Merkezi’ni (GEBTEK) hayata geçirmeyi planlıyoruz ”dedi.

Gebze’de doğru yatırımlarla işlenen kimyasalların çevreye zarar vermediğini söyleyen Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, “Burada güzel bir yatırımın tanığı olarak bulunuyoruz. Sermaye ne güzel dolara yatmadan yatırıma dönüşüyor. Milli gelire katkı sağlıyor. Son günlerde gündemde iklim konusu var. Bu konu ile ilgili güzel bir çalışma yürüttüklerini biliyoruz” ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak gurur duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, “Hem dünyayı anlayan, hem de ülkemizin ihtiyaçlarını anlayan önemli bir sektörün gelişimini takip eden GEBKİM, kendi yetkinlikleri çerçevesinde bölgeyi güzelleştiriyor ” dedi.

“Dünyanın hiçbir yerinde 50 bin nüfuslu bir yerde 6 sanayi bölgesi yok” diyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Burası aynı zamanda bir yaşam merkezi. Pandemi sürecinde bölgede 106 bin istihdam vardı şimdi ise bu rakam 123 bine yükseldi. Bu ülkenin tüccarı bu sevdadan vazgeçmedi, geçmeyecek” açıklamasını yaptı.