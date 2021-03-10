Gebze Güzeller OSB, sanayiye nitelikli eleman yetiştirecek

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde (GGOSB) açılan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, sanayinin nitelikli eleman sorununu çözüyor. Özel sektör iş birliğiyle mesleki eğitimin kalitesini artırarak, OSB'lerin nitelikli eleman sorununa çözüm olmak hedefiyle, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nin kurduğu, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji'nde gerçekleştirilen mesleki eğitim programlarıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GGOSB ve KOSGEB tarafından düzenlenen toplantıda, “İş Birliği-Güç Birliği” projesi hakkında bilgi verilerek, kolejde gerçekleştirilecek mesleki eğitim programları anlatıldı.

Toplantıda konuşan GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik faaliyetlere odaklandıklarını söyledi. Kolejde ortaokul mezunu ve lise terk öğrencilere lise diploması ve ustalık belgesi verdiklerini söyleyen Ceylan, OSB’de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına yönelik kurs programları düzenlediklerini belirterek şu bilgileri verdi: “KO-MEK ile “Hayat Boyu Öğrenme” programına yönelik imzaladığımız protokol kapsamında, kaynakçılık ve CNC gibi eğitimleri vereceğiz. Bu ayın sonunda okulumuz bünyesinde 500 kişi ile bu konularda eğitime başlayacağız” dedi. Bazı firmalarla iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Ceylan, “FESTO ile imzaladığımız protokol kapsamında, FESTO, pnömatik, endüstriyel otomasyon ve temel hidrolik eğitimlerini okulumuzda verecek. Bilge Adam Teknoloji’nin yazılım, grafik tasarım ve sistem ve ağ güvenliği gibi eğitimleri okulumuzda verilecek. Türk-Alman Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde okulumuzda yüksek lisans ve master programları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Okulun kapasitesi 2 bin 220 öğrenci



KOSGEB destekli "İş Birliği Güç Birliği" projesine ilişkin bilgi veren Kocaeli KOSGEB Batı Müdürü Hakan Demirci, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma yapabiliyor. Bu projede 10 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz” dedi. Demirci, proje kapsamında, firmaların sunduğu projelerin yüzde 60’ını karşıladıklarını belirterek, personel, makine teçhizat, yazılım, işyeri kirası, hizmet alımı ve diğer giderler için destek verdiklerini kaydetti.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Müdürü Murat Taşçı ise, okulun mevcut durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Okulumuzda ücretsiz eğitim veriyoruz. 2 bin 220 öğrenci kapasitemiz var. Şuan 870 öğrencimiz mevcut. Bu yıl da 600 öğrenciyi okulumuza kazandırmayı hedefliyoruz.” Taşçı, öğrencilere mesleki yeterlilik kazandırmak amacıyla sanayicilerle ortak eğitim programları düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

FESTO Didaktik Türkiye Genel Müdürü Alpay Özkan da şunları söyledi: “FESTO olarak, yılda 5 bin kişiye teknik eğitim veriyoruz. Türkiye’de meslek okullarında bin 800’ün üzerinde FESTO laboratuvarı kurulu. Pandemi sürecinde uygulamalı derslerden uzak kalan mesleki okullardaki bin 500 öğrenciye online eğitim verdik. Bunlarla beraber web tabanlı bir eğitim modeli oluşturduk. Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji öğrencilerinin de bu sitede ücretsiz olarak eğitim almalarını sağlayacağız.”