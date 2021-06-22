Gebze Plastikçiler OSB, 4 yılda 55 yeni fabrika ile genişleyecek  

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Ulaşım kolaylığı, pazara yakınlığı, teknolojik alt yapısı ve tedarik kolaylığı ile Türkiye sanayisinin odağında olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB); gıda, tekstil, plastik, elektrik-elektronik, makine, kimya, otomotiv, petrokimya, metal, madeni eşya, cam, sağlık ve bilişim sektörlerine yönelik üretim yapan firmalara ev sahipliği yapıyor. Yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren OSB’de, 12 bin kişi istihdam ediliyor.

GEPOSB’un yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, “Öncelikli sorunumuz alanımızın yeterli olmaması. Doluluk gereği genişleme alanımız yok. Burada katılımcıların, sanayicilerin ve fabrikaların yeni yerlere ihtiyaçları var. Genişleme alanları için sanayicilerimizden de yoğun talep geliyor. Bu konudaki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Alanımızı genişleterek, 4 yılda 55 fabrika inşa edip, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu konuyu yetkili mercilere yazılı olarak bildirdik” ifadelerini kullandı.

“Plastikte hammadde fiyatı yüzde 150 arttı”

Plastik sektöründe hammadde fiyatlarında yüzde 150’ye varan artışla birlikte firmaların zor bir süreç yaşadığına değinen Çetin, “Şubat ve mart aylarında hammadde sıkıntısı yaşandı. Dünyada bu işi yapan büyük firmalar, pandemiyi fırsat bilerek hammadde fiyatlarını artırdı. Fiyatlar iki katına çıktı, yüzde 130 ila 150'ye varan zamlar yapıldı. Bu sıkıntıyı aşmak için Plastikçiler Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) ile ortak bir çalışma yürüttük. PAGEV bu konuda girişimlerde bulundu, biz de ilgili mercilere ulaştık. PETKİM, yurtiçine hammadde vermeye başladı” açıklamasını yaptı.

Plastik üretiminin özelikle de otomotiv sektörü için önemli olduğunu ve hammadde fiyatlarının artışıyla birlikte otomotiv parçalarının da bulunmasında sıkıntı yaşandığını belirten Çetin, şunları söyledi: “Aşırı fiyat artışları birçok sektörde üretimi durma noktasına getirdi. İşler sekteye uğradı ama daha sonra hızlı bir toparlanma oldu. Otomotiv sektörü için, diğer sektörlere göre daha çok plastiğe ihtiyaç duyuluyor. İç giydirme, bagaj kısımları ve tampon kısmında neredeyse yüzde 55 plastik kullanımı var. OSB’mizde faaliyet gösteren otomotiv firmaları, İngiltere, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan’a ihracat yapıyor.”

Plastiğin hem ucuzluk hem de sağlamlık açısından metalin yerini aldığını dile getiren Çetin, “Ambalaj sektörü ve beyaz eşya sektöründe de yine belirli düşmeler oldu. Ama hiçbir zaman sıfırlanmadı, üretim devam etti. Eylül ayı itibariyle üretimde artış bekliyoruz” diye konuştu.

“Çin’de fiyat arttı, Türkiye cazip oldu”

Çin’in büyük bir üretim hacmine sahip olduğunu belirten Dursun Çetin, “Biz, Çin’in yaptığı üretimin yüzde 20'sini yapabilsek, ihracatımız yükselir, ekonomiye sağladığımız katkı daha da artar. Çin’de artan fiyatlardan dolayı, Türkiye cazip hale geldi. Avrupa ve İngiltere’de yapılan üretimler Türkiye'de de yapılmaya başladı. Ülke olarak daha çok üretim yapmamız gerekiyor. Yurtdışından ülkemize ekonomik destekler sağlanmalı. Şu an para olmadığı için zaten sıkıntı yaşıyoruz” dedi.