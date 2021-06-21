Gebze Teknik Üniversitesi, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Gebze Şubesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla işbirliğine gitti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş ve GTÜ TTO Müdürü Zübeyde Demirkapu, işbirliği protokolüne imza attı.

Muhammed Hasan Aslan, üniversitenin bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle ekosistemin yararına sunduklarını ifade etti. Aslan, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin sağlanması, girişimcilik ruhu kazandırması, iş arayan durumundayken işveren konumuna sahip bireyler yetiştirmesi ve yenilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla Türkiye’de model olacak bir protokole imza attıklarını söyledi.

“Protokol girişimcilik ekosistemine motivasyon kaynağı olacak”

Girişimciliği özendirmek, desteklemek ve yaymak amaçlı çalışmalarının GTÜ işbirliğiyle ayrı bir anlam kazandığını belirten GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, iş dünyasının bir temsilcisi olarak imzaladıkları protokolün, Türkiye’de girişimcilik geleneğinde motivasyon kaynağı olacağını ifade etti. GTÜ TTO Müdürü Zübeyde Demirkapu ise, GTÜ ile GİV Gebze arasında karşılıklı güven zemininde, sürdürülebilir iş birliğine yönelik görüşmelerinin protokolle neticelenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol kapsamında taraflar, Türkiye'de Kitlesel Fonlama Platformu’nun kurulması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilere mentorluk yapılması, eğitim programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliğinin sağlanması konularında anlaşmaya vardı. Ayrıca, ihtiyaç duyulacak bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirilmesi, etkinlik düzenlenmesi ve bunların tanıtımı konularında iş birliği içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı.