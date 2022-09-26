Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2021-2022 mezuniyet töreni gerçekleşti

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Prof. Dr. Hasari Çelebi, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Gebze Teknik Üniversitesi’nin mezunlarından biri olduğunu belirterek, “8 sene önce bıraktığımızın ötesinde çok ileriye gitmiş bir üniversite gördüm. Benim için de bir nostalji oldu. Ben de buranın doktora mezunuyum. Sahip olacağınız diploma çok değerli bir diploma. GTÜ, ülkemizin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi. Eğitimin araştırmanın ve sanayinin kalbinde bir yerde üniversite ve mezunlarımız da bunun ayrılmaz bir parçası” dedi.

İş dünyasında yeni bir hayat yeni bir insan ilişkisine yoğun bir şekilde mesai harcayarak gireceklerini belirten Alpkan, “İş hayatında aranan bir kişi olarak, becerileri, bilgileri ile üniversitesini, ailesini memleketini temsil eden sorumluluk bilincinde bulunduğu yere hizmet eden, üretilen mal ve hizmete katkı sunan, çalışma arkadaşlarına iyi bir takım arkadaşı kişiler olmanız, üniversitenizi Gebze'yi en iyi şekilde temsil etmenizi sağlar. Rektör hocamın da belirttiği gibi burada eğitim araştırma ve sanayinin merkezinde bulunuyoruz. İş hayatında performans yenilik ve üretim tarafında olmamızın yanında ‘soft skills’ denilen yeteneklerimizi de geliştirmemizin gerektiğine inanıyorum. Mezunlar üniversite ile bağlarını koparmayacaklar ve iş hayatında aranan bir kişi haline gelecekler. Bunlar bizi mutlu eder. Uyumlu, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi çalışan kişiler olarak yenilikçi gelişimlerle kurumuna katkıda bulunun, kurumsal aidiyeti yüksek, topluma bağlılığı vatan sevgisi yüksek olan kişiler önem kazanıyor. Zaten sizler teknik becerilerinizi kazandınız. Mesleğinizi öğrendiniz ve bunu uygulayarak daha da ileriye götüreceksiniz. Bunun yanı sıra hem değerlerimiz hem de sosyal becerilerimiz de zaman içerisinde gelişecektir. İş hayatında insan ilişkilerinde etkileşime girdikçe sosyal becerilerimiz ikna etmek kabiliyetimiz müzakere yeteneğimiz liderlik kabiliyetimiz takıma uyumumuz örgütün dilini öğrenip konuşmamız ve oraya oryante olup uyum sağlamamız bizleri yavaş yavaş orta kademe yönetici durumuna getirecektir” diye konuştu.

“Üniversitemiz hem akademik hem de üniversite sanayi iş birliğinde hep birinci sırada olmuştur”

Mezunların, aldıkları diplomalarla hayatlarında yeni sorumluluklar ve görevler üstleneceklerini söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ’de alınan uluslararası yetkinlikteki eğitim sayesinde iş hayatındaki zorlukları emin adımlarla aşacaklarını ve tüm zorlukların üstesinden geleceklerini belirtti. Mantar, “Üniversitemiz hem akademik hem de üniversite sanayi iş birliğinde hep birinci sırada olmuştur. Öğrencilerimizin genel durumu beni umutlandırıyor. Göreve başladığım günden itibaren beni en çok ziyaret edenler öğrencilerimiz olmuştur. Bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz eğitim öğretimin olmadığı şu günlerde üniversitemizde çalışmalarına devam etmekte, bizlerden destek talep etmektedirler. Kendi girişimleriyle yine tatil döneminde sosyal sorumluluk projelerini üniversitemiz ve belediyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal etkinliklerinde bu gayretli çalışmaları beni umutlandırıyor. Gençlerimizin yurt dışına gitmeleriyle ilgili bir algı var. Üniversitemizin bulunduğu yakın bölgede; Bilişim Vadisi, TÜBİTAK MARTEK Teknopark, Marmara Üniversitesi Teknoparkı, Teknopark İstanbul, GTÜ Teknoparkı, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı ve yine sadece bu bölgede 2 binin üzerinde teknoloji şirketi var. Bu şirketlerde 30 bin civarında genç mühendis çalışıyor. Bu sistemin çıktılarını çok yakında göreceğiz. Böyle bir teknoloji hamlesinin oluşması dünyanın hiçbir yerinde olmayan imkânları seferber etmesiyle mümkün olmuştur. Bir projeniz varsa devletimiz yüzde 50’den yüzde 80’e kadar hibe veriyor. KOSGEB, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı girişiminizi hayata geçirmeniz için yardım ediyor. Yeter ki projeniz olsun ve yenilikçi bir ürün geliştirin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan devlet desteği yanınızda” diye konuştu.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan GTÜ Elektronik Mühendisliği bölüm birincisi Abdullah Memişoğlu, “Hepimiz sınavlar, stajlar ve en çok da projelerle dolu zorlu yıllar geçirdik. Açıkçası hayatımın en zor ve keyifli beş yılını burada geçirdiğimi söyleyebilirim. Aldığım derslerin yanı sıra GTÜ çatısında projelerden girişimciliğe farklı alanlarda farklı hikâyelerin parçası oldum. İlk akademik araştırmama da ilk girişimcilik serüvenime de burada başladım. Yeniliklerle dolu bu yolculuğumda birbirinden değerli insanlarla tanıştım. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlarım ve tabi ki şu anda birlikte çalıştığım korkusuz ekip. Gebze Teknik Üniversitesi’nin son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası akademik sıralamalardaki başarısı, üniversite sanayii iş birlikleri, özveriyle çalışan akademik kadrosu ve bizler sayesinde istikrarlı yükseliş gösterdiğini gördük. Bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Bizler gibi gelecek nesillerin de bu istikrarlı yükselişi sürdüreceğine eminim” dedi.