Gebze’de “Dünya Çevre Günü” etkinliği düzenlendi

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, GTÜ yönetimi, akademik- idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli genelindeki mevcut çevre sorunlarına karşı alınan önlemler ve etkilerine değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Çevre bilinci bir hayat tarzı. Sanayileşmenin getirmiş olduğu bir sorun da söz konusu. Sıfır atık projesi, ciddi bir bilinç oluşturdu. İlimiz genelinde, 102 bin 160 ton atık kağıt, 57 bin ton atık plastik toplanmış. Yüzde 95 ham madde tasarrufu sağlanmış. İlimizde 13 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. 110 baca online olarak izlenmektedir. Bu sayede emisyonlar 7/24 izlenmekte. Valilik genelgesiyle atık bertaraf tesislerine kamera konuldu ve 24 saat takibi yapılıyor” dedi.

Toplumsal bilinç artırılmalı

Atık su yapılan tüm vidanjörlerin takip edilmesi amacıyla tüm vidanjörlere çip takıldığını söyleyen Yavuz, “2020’de 1960 tesis incelenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen tesislere 6 milyon TL ceza kesilmiştir. Son dönemde müsilaj konusu gündemde. Anlaşılıyor ki Marmara Denizi’nde evsel atıkların ciddi bir oranda bırakılıyor. Kocaeli arıtma konusunda eşi olmayan bir şehir. Bütün dere yataklarının debisi anlık olarak takip ediliyor. Kocaeli’nde hiçbir evsel ve sanayi atığı Körfez’e bulaşmıyor. Yapmamız gereken açık bir şey var, denizi kim kirletiyorsa, bu hangi yönetim olursa olsun hesap sormalıyız. Kimsenin geleceğimizi çalmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorun Körfez’den kaynaklanmıyor. Burada yapmamız gereken, toplumsal bilinci artırmaktır” diye konuştu.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan Deniz Salyası sorununa dikkat çeken GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Elbette sadece bölgesel değil, küresel anlamda yaşanılan sorunlarla karşı karşıyayız. Bu problem hızla ilerliyor ve klişeleşmiş gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak temennisi, kendimize temiz bir çevre bırakmak argümanına dönmüş bulunmakta” dedi.

Sorunlara akademik çözümler bulmak için çalışıyoruz

Ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sorunlarına duyarlı Çevre Mühendisliği bölümünün çevresel problemlere akademik çözümler ararken sanayiye de destek verdiğini aktaran Rektör Aslan, “Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği dünyamızda, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla gece gündüz çalışmaktadırlar. Çevre sorunlarının ne milleti ne de sınırları bulunmakta. Dünyanın uzak bir köşesinde tetiklenen bir sorun tüm dünyayı etkileyebilmektedir. Bu sebeple hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Hepimiz, bireysel olarak karbon ayak izimizi azaltabileceğimiz çözümleri ortaya koymakla yükümlüyüz. Ancak bu bilinç toplumumuzun tümüne sirayet ettikten sonra gerçek bir çevre duyarlılığından söz edebilmemiz mümkündür” ifadesini kullandı.

Çevre konusunda özellikle Sıfır Atık projeleriyle ödüller alan Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizim temelde ruhen ve medeniyet algıları olarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Vahşi kapitalizm anlayışıyla yapılan üretimin tüketim hastalığıyla döngüye girmesi toplumun sağlıklı işleyişine katkı sunmayacaktır. Mutlaka bir ölçü olmalıdır. Bu ölçü doğaya saygıyı da içermelidir. Doğaya saygı duyarsak, doğa da bize merhametini gösterecektir. Temiz ve organik ürün istiyoruz ancak onu yetiştirecek toprağa saygı duymuyoruz. Belediyemiz bu noktada sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Akademisyenlerimizin öğrencilerimizin rol-model olmasıyla bu yola birlikte çıkacağız” diye konuştu.