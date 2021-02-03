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Gebze’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gebze’deki Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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KOCAELİ-Gebze’de faaliyet gösteren Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.