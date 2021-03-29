Gebze’de öğrenciler, firmalarla iş birliğinde teknoloji üretecek

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Türkiye sanayisinin önde gelen merkezlerinden Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) tarafından kurulan, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’nin Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, firmalarla ortak müfredat düzenleyerek, firmaların istediği nitelikteki elemanı yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin akademik, teknik, bireysel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla sundukları çok yönlü eğitim modelini ve sanayiye nitelikli eleman yetiştirme konusundaki çalışmalarını DÜNYA Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a anlatan Ceylan, eğitim faaliyetlerine iki yıl önce başlayan, 2 bin 220 öğrenci kapasiteli kolejde, Bilişim Teknolojileri, Elektrik- Elektronik, Makine, Endüstriyel Otomasyon, Yenilenebilir Enerji ve Motorlu Araçlar Teknolojileri olmak üzere 6 farklı bölümde eğitim verildiğini söyledi. Oğuzhan Ceylan, “Şuan 867 öğrencimiz var. Bölgedeki sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Sanayicilerin yaşadığı sıkıntılara çözüm olmak amacıyla, okul aidiyet programı adında bir müfredat programı oluşturduk” dedi. Program kapsamında anlaşma yaptıkları firmaları sınıfl arla eşleştirdiklerini belirten Ceylan, firmalarla ortak müfredat düzenleyerek, onların istediği nitelikteki elemanı yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Ceylan, “Firmalarla okulumuzda teknolojik üretim yapmak istiyoruz. Örneğin, Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümümüzde pano, Endüstriyel Otomasyon bölümümüzde robotik aletler üretmeyi hedefl iyoruz. Bu konuda da firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Program kapsamında, firmalar öğrencilerimize atölye desteğinde de bulunacak” açıklamasını yaptı.

Öğrencilerin fikirleri ticarileşecek



Öğrencilerin girişimcilik ruhunu desteklemek amacıyla iki önemli proje yürüttüklerini kaydeden Oğuzhan Ceylan, “Adres Patent firması ile ‘Bir patent fikrim var’ isimli bir yarışma düzenliyoruz. Kazanan üç projeye ödül vereceğiz. Adres Patent, kazanan projelere ücretsiz destek sunacak. Önümüzdeki sene de fikirlerin ticarileşmesini sağlayarak, üretime başlayacağız” diye konuştu. KOSGEB destekli Teknoloji Merkezi “Dijital TEKMER” projelerine ilişkin de bilgi veren Ceylan, şunları belirtti: “Başarılı ya da belli bir aşamayı geçmiş projelerimizi, bölgedeki teknoparklara, Scaleup firma olarak büyütüp yerleştirecek düzeye getirmeyi hedefl iyoruz. Aynı zamanda teknolojik alet altyapısıyla sanayiciye de hizmet vermeyi hedefl iyoruz. Bu projede Türk-Alman Üniversitesi, Bilge Adam, FESTO ve Bilişim Vadisi ile işbirliğimiz var.

GGOSB’a bağlı Özel Gebze Güzeller Mesleki Eğitim Merkezi’nde de lise terk ve ortaokul mezunu kişilere yaş sınırı olmaksızın, 151 alan ve dalda eğitim verdiklerini kaydeden Oğuzhan Ceylan, “Merkeze kaydolan öğrenciler 5 gün işe, bir gün okula gidiyor. Bu vesileyle devlet, işverenin SGK primlerini ödüyor. Öğrenciler de asgari ücretin yüzde 30’unun altına düşmeyecek şekilde maaş alıyor. Biz öğrenciden ücret almıyoruz. Öğrencilere 3 yılın sonunda kalfalık belgesi, bir yıl sonra da ustalık belgesi veriyoruz. Böylece hem mesleki eğitim belgesi hem de lise diploması alıyorlar” dedi. Merkezde sertifikalı kurslar düzenleyerek, bölgede çalışan sanayicilerin personellerini daha nitelikli hale getirmek için de eğitimler verdiklerini ifade eden Ceylan, şöyle devam etti: “FESTO, Bilge Adam ve Yalın Enstitü bu kursları okulumuzda verecek. AFAD ve KO-MEK ile de anlaşma yaptık. Yerimizi onlara ücretsiz tahsis ettik ve eğitimlerini merkezimizde verecekler.”

Kadınlar forklift operatörü olacak



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gebze Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde okul bünyesinde “Forklift Operatörlüğü” kursu düzenleyeceklerini bildiren Oğuzhan Ceylan, şu bilgileri verdi: “GTO, eğitim bedelinin yarısını ödeyecek. Biz de burada eğitimleri vererek, kursiyerlerin yemek ve servis giderlerini karşılayacağız. Kursiyer sadece kurs bedelinin yüzde 50’lik kısmını ödeyerek hem eğitimini hem de “forklift operatörü” sertifikasını alacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika sahibi olan kadınların istihdam edilmesi noktasında destek sağlayacağız.