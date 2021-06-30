Gebze’de tarım test ve analiz laboratuvarı kuruldu

KOCAELİ (DÜNYA)

Kale Grup, Gebze Teknik Üniversitesi’ne ileri teknolojide cihazlarla donatılmış Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı kurdu. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında GTÜ kampüsünde kurulan laboratuvara, Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur’un adı verildi.

Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı’nın açılışına GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Kale Grubu CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Kurnaz, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ü. Barış Kutman ve akademisyenler katıldı. Laboratuvar; sürdürülebilir tarım, tarımda izlenebilirlik, bitki besleme ve yenilikçi gübreler, gıda güvenliği, besin kalitesi ve beslenme güvencesi ile ilgili araştırmaların en önemli boyutlarından biri olan element analizlerinin; her türlü toprak, gübre, çözelti, bitki ve gıda numunesinde çok yüksek hassasiyette yapılabilmesini sağlayacak.



Açılışta konuşan GTÜ Rektörü Aslan, “Her yeni laboratuvar, Ar-Ge kapasitemizi ve akademik çıktılarımızı artıracak. Her yeni donanım, bizim için son derece kıymetlidir. Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı, üniversite-sanayi işbirliğinin somut ve çarpıcı bir çıktısıdır” dedi.

“GTÜ ile işbirliklerimizi artıracağız”



Kale Grubu CEO Zeynep Bodur Okyay ise, üniversite ile olan işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, “Laboratuvar, tarım konusunda birçok şirkete kapsamlı işler yapmak isteyen kurumlara hizmet edecek. Öğrencilerinde projeleri, yapılan ve hayal edilen işlerinde yapılabilmesi için elzem bir şey olduğunu hissettik” diye konuştu. Açılıştan sonra Dr. İbrahim Bodur’un anısına ağaç dikimi gerçekleştirildi.