Gebzeli plastikçiler, Avrupa’nın en büyük üreticisi olmaya aday

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Gıda, tekstil, plastik, elektrik-elektronik, makine, kimya, otomotiv, petrokimya, metal, madeni eşya, cam, sağlık ve bilişim sektörlerine hizmet veren firmalara ev sahipliği yapan bölge yüzde 100 dolduğu için yeni yatırım alanlarının açılması için çalışmalar başlatıldı.

Yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, 12 bin kişiye istihdam sağlan GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, 2020’nin son çeyreğinde yaşanan canlanmayla birlikte, 2021’de de sanayicilerin üretimine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. GEPOSB’un yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını bildiren Çetin, “Öncelikli sorunumuz alanımızın yeterli olmaması. Genişleme alanımız yok. Sanayicilerin ve fabrikaların yeni yerlere ihtiyaçları var. Genişleme alanları için sanayicilerimizden de yoğun talep geliyor. 2021’de büyüme hedefiyle, yeni bir alan projesi yapacağız. Bu kapsamda, yaklaşık 400 dönümlük bir araziyi GEPOSB’a eklemeyi planlıyoruz. Bu konudaki projemizi yılsonuna doğru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine sunacağız” diye konuştu.

Genişleme çalışmaları kapsamında ayrıca 5 milyon metrekarelik bir alan için de proje hazırladıklarını dile getiren Çetin, “Gebze’nin kuzeyinde bulunan küçük ormanlık alanlarla ilgili de bir proje hazırlayıp bakanlığa sunacağız. Orada 5 milyon metrekarelik bir alan düşünüyoruz. Bunu ikinci bir OSB veya genişleme alanı olarak düşünebiliriz” dedi. Genişleme alanı yatırımıyla Türkiye’yi plastik sektöründe Avrupa’da 1. sıraya çıkarmak istediklerini vurgulayan Dursun Çetin, “Türkiye plastik üretiminde Avrupa’da 2. sırada, dünyada ise 7. sırada yer alıyor. GEPOSB’u büyüterek, plastik üretiminde Avrupa’da lider olmayı, dünyada da 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz. Yerimiz hazır, sanayicimiz hazır, Bakanlık onay verirse harekete geçeceğiz” diye konuştu.

İhracat hedefi 1.1 milyar dolar



Bu yıl 1.1 milyar dolarlık ihracat yapmayı ve yeni açılacak fabrikalarla birlikte istihdamı 12 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, bu yıl GEPOSB’de sergi ve fuar alanındaki faaliyetlerin de devam edeceğini dile getirdi. Çetin, “Katılımcılarımızın açtığı fuar alanları var. Konferans salonumuzu da oraya ekleyerek, alanı genişletmek istiyoruz” dedi. Katılımcılarının ihtiyaçları ve gelişen teknolojiler doğrultusunda hizmet verdiklerini ve çevreci üretim faaliyetlerine 2021’de de devam edeceklerini söyleyen Çetin, OSB’de faaliyet gösteren bütün fabrikaların çalışan sağlığını ön planda tutarak tüm tedbirleri en üst seviyede aldığını da sözlerine ekledi.

Yenilikçi hizmet ve üretim için yurtdışı ziyaretleri yapılacak



Firmaların Ar-Ge çalışmalarına destek olmak ve yenilikçi üretim modellerini hayata geçirmek amacıyla, GEPOSB birim müdürleri ile İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirileceğini aktaran Dursun Çetin, “Müdürlerimizin, bu ülkelerin endüstri bölgelerinde, sektörlerinde ne gibi projeler gerçekleştirildiği, nasıl bir üretim modeline sahip oldukları konusunda farklı ve yenilikçi bakış açılarına sahip olmalarını istiyoruz. Bakış açılarını ne kadar geliştirirlerse, sanayiciye o kadar farklı ve yenilikçi hizmet verirler” ifadesini kullandı.

Plastik sektöründe, kalifiye eleman eksikliğinin olduğunu söyleyen Çetin, “Meslek liselerine çok rağbet olmadığı için, nitelikli eleman bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Fakat oralarda bölgemiz sanayi tesislerinde istihdam edebileceğimiz nitelikli ara eleman yetiştiriliyor. GEPOSB olarak meslek liseleriyle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.