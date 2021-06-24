Geçen hafta yağan yağmur Manisalı tütüncüye umut verdi

Nihat DELİBAŞI

Manisa Demirci’ye bağlı İcikler Beldesi’nde 3. Kuşak tütün üreticisi olan Nurullah Bilek, geçmişte 550 üreticinin tütün ekimi ile geçindiği beldede bugün toplam üreticisi sayısının 100 civarında olduğunu söyledi. Tekel’in özelleşmesinin ardından yaşanan göçle belde nüfusunun azaldığını, gençlerin tütün ekiminden uzaklaştığını ifade eden Bilek, geçtiğimiz yıl alıcı firmaların avans ödemelerini geciktirmesi nedeniyle üreticinin büyük sıkıntı yaşamasına ve firmalara tepkisine neden olduğunu söyledi.

Bu yıl firmaların avansları erken ödediğini, kimi firmaların neredeyse sözleşme fiyatının tamamını ödediğini belirten Bilek, “35 dönümde tütün ekiyorum. Yağış, verim iki oldu mu 2 ton ürün elde ediyorum. Bu yıl yağış az, verim düşük olacak. Beklentim bin 600- bin 700 kg ürün elde etmek” diye konuştu. Geçen hafta yağan yağmurların verimi bir miktar da olsa artıracağını söyleyen Bilek, “Baş fiyat 30 lira 80 kuruş. Ova yerlerde 24.5- 25 lira olur. Kırıcı yövmiyesi 110 lira. Gübrenin çuvalının 250, mazotun 7.3 TL olduğu bir noktada bu fiyatlar yeterli değil” dedi. Sözleşmeli üretim yapan köylünün sağlık güvencesi olmadığını, yine sigorta primi ödeyerek emekli olma şansı bulamadığını dile getiren Bilek, “Sözleşmeli üretim bir nevi kölelik gibi. Tütün ekimini bırakan üretici zeytine yöneliyor. Bu civarda 15 köy aynı durumda. Tütün üreticisi desteklenmeli” dedi.