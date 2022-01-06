Geçit Makina, tesis yatırımıyla sanayicinin talebini hızlı karşılayacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Pandemi döneminde sanayi kuruluşlarının yağ, kayış, bant ve kompresör satış ve servis ihtiyaçlarını karşılayan Geçit Makina; yeni tesis yatırımı yaptı. Sanayicilerin taleplerini daha hızlı karşılayacak olan firma, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde alanında lider olmayı hedefliyor.

Geçit Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Geçit, dünyanın önde gelen firmalarının Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge bayiliğini üstlendikleri açıklamasını yaptı. Geçit, 20 milyon liralık yatırım yaptıkları yeni tesislerini devreye almaya hazırlandıklarını belirterek, “31 yıldır hizmet veren şirketimizi 5. OSB’ye taşıyacağız. 10 bin metrekarelik alan üzerine büyük bir depo, atölye yaparak bazı kayışları kendi atölyemizde kendimiz imal edeceğiz. Daha profesyonel, daha büyük, daha teknolojik bir üretime geçeceğiz” dedi.

“Sanayicinin tedarik sorunu ortadan kalkacak”

Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi’nde büyük ve güçlü bir şirket olma hedefiyle yatırım yaptıkları bilgisini veren Geçit, şunları söyledi, “Hem teknolojik hem de kapasite anlamında büyüyoruz. Yeni tesisimiz sanayici için de büyük avantaj sağlayacak. Sanayicilerimiz tedarik konusunda sıkıntı yaşamayacak. Ürünlerimizin tamamına yakını ithal olduğu için yurtdışından gelme süreleri oldukça uzun, termin süresi pandemide daha da uzadı. Bizim devreye alacağımız tesis, sanayicinin tedarik sorununu da ortadan kaldıracak.”

Türkiye’nin her yerine ürün gönderdiklerini dile getiren Hüsamettin Geçit, Lübnan, Irak, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracat yaptıklarını da sözlerine ekledi.