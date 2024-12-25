Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe emin adımlarla
Tarihin akışında Antep Savunması, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın bu önemli evresi, 103 yıl önce Gaziantep’in kurtuluşu ile sonuçlandı. Şehir Fransız işgalinden halkın direnişiyle kurtulurken, 10 aydan fazla süren savunma sırasında 6 bin 317 şehit verildi.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrası çöküşüyle Antep için zor günler başlamıştı. 15 Ocak 1919 tarihinde İngilizler tarafından, Mondros Mütarekesinin 7’nci Maddesi gerekçe gösterilerek Anadolu’da işgaller başlamıştı. İngilizler, yaptıkları bir antlaşmayla Antep’i Fransızlara bırakmıştı. 29 Ekim1919’da Fransız işgal kuvvetleri Antep’e girmişti.
23 Kasım’da Antep’te büyük bir miting yapılarak, Gaziantepliler bu haksız işgali hem şehirde hem de sulh konferansı ve İstanbul nezdinde protesto ettiler. Halk diğer taraftan vatanlarını müdafaa için tertibat almıştı. Ocak 1920’de şehir dışında ilk savaşlar başlamış, Fransızlar’ın Kilis ve Maraş’a giden kuvvetleri yollarda çevrilerek imha edilmişti.
İşgal birliklerinin tüm hesaplarını alt üst etti
Şahin Bey, Antep-Kilis yolunu kapatmış, Fransız garnizonunun Katma’daki tümeniyle irtibatını kesmişti. Şahin Bey, “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” sözleriyle adını tarihe yazdırdı. Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920’de tam donanımlı Fransız birliklerini hezimete uğrattı. 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep’e ulaşmak için 25 Mart 1920’de yeniden saldırıya geçti. Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son ana kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920’de Elmalı Köprüsü’nde şehit edildi.
Bu olayın ardından 1 Nisan 1920’de Antep’te şiddetli bir harp başladı. Antep halkı, 1 Nisan 1920’den 7 Şubat 1921’e kadar Fransızlar’a karşı direniş gösterdi. Açlık, mühimmat-cephane kıtlığı ve Fransızlar’ın şehrin dört tarafını muhasarası karşısında Büyük Millet Meclisi, Antep’e 6 Şubat 1921’de “Gazi” unvanı verdi. Artık şehir o günden itibaren “Gaziantep” adıyla anılıyor. Fransızlar Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşaltmaya başladı ve şehir iki yıl süren işgalden sonra inancın zaferini yaşamıştı.
Şehit Kamil olayı, Antep halkını derinden sarstı
Henüz 14 yaşında bir çocuktu Kamil ve tarih 21 Ocak 1920 idi. İnönü Caddesindeki askeri fırının önünden annesi ile geçmekteydi. Başına geleceklerden habersizdi Kamil ve annesi… İki Fransız askeri Kamil’in annesine sarkıntılık etmeye çalışmış, Kamil ise karşı koymuştu. Gencecik bedeni süngülerin hedefi olmuştu. Oysaki Kamil, elindeki taş ile önce annesini sonra kendisini korumak istemişti.
Oracıkta şehit düşmüştü Kamil… Antep Savunmasında verilen ilk kayıp olan Mehmet Kamil, o günden sonra Şehit Kamil olarak anıldı. Şehirde geniş yankı bulan bu elim olay, Antep halkını derinden sarsmış ve savunma için halkı kenetleyen bir etken olmuştu.