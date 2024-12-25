Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe emin adımlarla

Osmanlı Devleti’nin Birin­ci Dünya Savaşı sonrası çöküşüyle Antep için zor günler başlamıştı. 15 Ocak 1919 tarihinde İngilizler tarafından, Mondros Mütarekesinin 7’nci Maddesi gerekçe gösterilerek Anadolu’da işgaller başlamıştı. İngilizler, yaptıkları bir antlaş­mayla Antep’i Fransızlara bırak­mıştı. 29 Ekim1919’da Fransız işgal kuvvetleri Antep’e girmişti.

23 Kasım’da Antep’te büyük bir miting yapılarak, Gaziantepliler bu haksız işgali hem şehirde hem de sulh konferansı ve İstanbul nezdinde protesto ettiler. Halk diğer taraftan vatanlarını mü­dafaa için tertibat almıştı. Ocak 1920’de şehir dışında ilk savaşlar başlamış, Fransızlar’ın Kilis ve Maraş’a giden kuvvetleri yollar­da çevrilerek imha edilmişti.

İşgal birliklerinin tüm hesaplarını alt üst etti

Şahin Bey, Antep-Kilis yolunu kapatmış, Fransız garnizonunun Katma’daki tümeniyle irtibatı­nı kesmişti. Şahin Bey, “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” sözleriyle adı­nı tarihe yazdırdı. Düşmana kar­şı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920’de tam dona­nımlı Fransız birliklerini hezime­te uğrattı. 8 bin piyade ve 200 sü­variden oluşan Fransız kuvvetle­ri, Antep’e ulaşmak için 25 Mart 1920’de yeniden saldırıya geçti. Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına ka­lıncaya kadar mücadele etti. Son ana kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920’de Elmalı Köprüsü’nde şehit edildi.

Bu olayın ardından 1 Nisan 1920’de Antep’te şiddetli bir harp başladı. Antep halkı, 1 Ni­san 1920’den 7 Şubat 1921’e ka­dar Fransızlar’a karşı direniş gösterdi. Açlık, mühimmat-cep­hane kıtlığı ve Fransızlar’ın şeh­rin dört tarafını muhasarası kar­şısında Büyük Millet Meclisi, Antep’e 6 Şubat 1921’de “Gazi” unvanı verdi. Artık şehir o gün­den itibaren “Gaziantep” adıyla anılıyor. Fransızlar Ankara Ant­laşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşaltmaya başla­dı ve şehir iki yıl süren işgalden sonra inancın zaferini yaşamıştı.

Şehit Kamil olayı, Antep halkını derinden sarstı

Henüz 14 yaşında bir çocuktu Kamil ve tarih 21 Ocak 1920 idi. İnönü Caddesindeki askeri fırının önünden annesi ile geçmekteydi. Başına geleceklerden habersizdi Kamil ve annesi… İki Fransız askeri Kamil’in annesine sarkıntılık etmeye çalışmış, Kamil ise karşı koymuştu. Gencecik bedeni süngülerin hedefi olmuştu. Oysaki Kamil, elindeki taş ile önce annesini sonra kendisini korumak istemişti.

Oracıkta şehit düşmüştü Kamil… Antep Savunmasında verilen ilk kayıp olan Mehmet Kamil, o günden sonra Şehit Kamil olarak anıldı. Şehirde geniş yankı bulan bu elim olay, Antep halkını derinden sarsmış ve savunma için halkı kenetleyen bir etken olmuştu.