GEKA, 69 projeye 34,4 milyon TL destek verecek

DENİZLİ - Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada 27 Kasım 2020 tarihinde başvuru süreci sona eren Proje Teklif Çağrısı kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’dan, toplam 192 proje teklifi sunulduğu, değerlendirme süreçlerinin ardından Yönetim Kurulu Toplantısı sonucu 69 projenin destek almaya hak kazandığı üç ilde 51 milyon TL tutarında yatırım yapılacağı vurgulandı. Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda başarılı bulunan 32 projeye 13,2 milyon TL destek sağlanacak. Alternatif Turizm Mali Destek Programı’nda ise 18 projeye 5,3 milyon TL destek verilerek, bölgenin alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’nda ise 19 proje 15,9 milyon TL mali destek almaya hak kazandı. Projelerle bölgedeki alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlanacak.