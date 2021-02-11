“Geleceğimizi 12 Şubat ruhuyla inşa ediyoruz”

KAHRAMANMARAŞ-Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Şubat Kurtuluş günü dolayısıyla bir mesaj yayınladığı mesajında Kurtuluş Savaşı mücadelesinin önemli bir milli birlik ruhu oluşturduğunu kaydetti. Bu ruhu sonsuza dek koruyacaklarını dile getiren Okay, “Kahramanmaraş halkının 22 gün 22 gece verdiği kurtuluş mücadelesi bugün yolumuzu aydınlatıyor. O günün şartlarında, düşmanın teknik ve fiziki üstünlüğüne rağmen kazanılan zaferler, bizlere başaramayacağımız hiçbir proje ve çalışma olmadığını gösteriyor. Tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olan milletimiz o gün küllerinden yeniden doğmuş ve 12 Şubat ruhunu oluşturmuştur. Bizler bugün bu ruhla hareket ederek ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi inşa ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla buruk bir şekilde kutladıkları kurtuluş gününü yeniden coşkuyla kutlayacakları günün geleceğini ifade eden Okay, “Bu pandemi sürecinde de bir nevi kurtuluş mücadelesi verdiğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Atalarımızın yaptığı gibi kendimizi, memleketimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Mücadelesi şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” açıklamasını yaptı.