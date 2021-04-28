“Geleceğin donanımlı gençlerini yetiştiriyoruz”

KAYSERİ - ODTÜ Koleji’nde çağdaş bireyler yetiştirdiklerini ifade eden ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları kurucu temsilcisi Deniz Keskin, “Amacımız gençlerin çağdaş yöntemlerle, yenilikçi, sorgulayıcı bir bakış açısıyla geleceğe güvenle bakmasını sağlamak. Bunun için gereken donanımı eğitim sistemimizdeki uygulamalarla gençlere veriyoruz” dedi.

Misyonlarının gençleri bilim, kültür ve Atatürk devrimleri ışığında aydınlatmak olduğunu söyleyen Keskin, “Vizyonumuz doğrultusunda uluslararası tanınırlığını kanıtlamış, fark yaratan bir okul olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ Geliştirme Vakfı Kayseri Okulları 1999 yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokuluyla eğitime başladı. 2018’de Anadolu Lisesi açıldı ve birçok başarıya imza attık” dedi. Kayseri’de eğitimdeki hedeflerinin teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına taşıyarak kendisine, ülkesine ve insanlığa yararlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine bağlı çağdaş gençler yetiştirmek olduğu bilgisini veren Keskin, “110 dönümlük arazide 5 bin 500 metrekarelik kapalı alanı bulunan kampüsümüz, kuruluşundan bu yana dikilen binlerce ağaçla adeta bir orman gibi. Çocuklarımız doğa, oyun parkurları ve temiz hava içerisinde eğitim alıyor. Özenle yapılmış ve içerisinde bulunan çeşitli hayvanlarıyla hayvanat bahçemiz çocuklarımızın ilgi odağı. Bunun yanı sıra bahçemizde mevsimine göre çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Okulumuz, şehirden uzak olsa da birçok artısı var” diye konuştu.

“Çağdaş bireyler yetişiyor”

Çağdaş ve yenilikçi felsefeyle başka illerde de eğitim hizmeti veren okullara öncülük ettiklerinin altını çizen Keskin, şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin ana sınıfından başlayan eğitim serüveninde, sadece akademik bilgiyle değil sosyal yaşama dayalı bir aile bağıyla gelişmesini sağlıyoruz. Kulüp çalışmaları, etkinlikler, konferans, sergi, söyleşi ve paneller aracılığıyla entelektüel bakış açısına sahip, toplum içinde kendini ifade eden, sanata duyarlı, bilginin değerinin farkında olan bireyler yetiştiriyoruz. ODTÜ Koleji’ne öğretmenler, 10 bin kişiye yakın CV bankamızdan seçiliyor. Yaşam boyu öğrenen insan felsefesiyle yola çıkan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri çok önemseniyor.”

“Öğrenciler kendini İngilizce ifade ediyor”

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda yabancı dil öğretiminin ana sınıfından itibaren başladığını, programlarının dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini de kazandırmaya yönelik olduğunu belirten Deniz Keskin, “Öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirirken başka kültürleri tanıma ve anlamaları için gerekli ortamları yaratıyoruz. İlkokul dördüncü sınıfın ilk yarısında yaptığımız toefl primary sınavıyla başlayan uluslararası hedeflerimizin yolculuğu international GCSE sınavayla sürüyor. İkinci yabancı dil eğitimine ise beşinci sınıfta başlıyoruz. Ticaret ve sanayi şehri olan ilimizde iş insanlarımızın çalışma hayatında görev alan kişilerde en çok aradıkları özellik İngilizceyi etkili konuşmak. Okulumuzda verilen eğitim de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor” diye konuştu.

“Süreç pandemide de kesintisiz devam etti”

Pandemi döneminde ODTÜ Kolejleri olarak gerekli altyapı, teknik donanımlar, online materyaller, çevrim içi araçlar sayesinde öğrencilerin akademik süreçlerine kesintisiz devam ettiklerinin altını çizen Keskin, “Tüm ekibin sürece hızla adapte olmasıyla fark yaratan çalışmalar ortaya koyduk. Psikolojik danışma ve rehberlik bölümünde görev alan PDR uzmanlarımız velilerimizin kaygılarıyla baş etmesini sağlarken öğrencilerimize de destek verdi. Veli ve öğrencilerle gerçekleştirilen etkinlikler uyum sürecinde fark yaratmamızı sağlayan unsurların başında yer aldı” açıklamasını yaptı.