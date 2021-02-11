Geleceğin gıdası "Çevre Dostu" bakliyatlar olacak

MERSİN - Dünya Bakliyat Günü’nü değerlendiren Arslan, küresel iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda yaşanan kuraklığın tüm dünya gibi Türkiye için de sağlıklı bakliyatı gündeme getirdiğini söyledi. Arslan, “Protein, vitamin ve lif bakımından zengin gıdalar arasında yer alan bakliyat ürünleri, dünyanın her coğrafyasında ve toprak türünde yetiştirilebiliyor. Bakliyat çeşitleri daha az su ve ticari gübreye ihtiyaç duyuyor. Büyürken toprağa nitrojen takviyesi yapıyor ve bu şekilde toprağın ömrü nü de uzatıyor.

Bir kilogram mercimek veya bezelye için 50 litre su gerekirken, bir kilo tavuk eti için 4 bin 325 litre, bir kilo kırmızı et için ise 13 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu. Beş yıl önce Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı görevini yürütürken, FAO işbirliğiyle 44 ülkenin onayı ile 2016 yılının ‘Dünya Bakliyat Yılı’ ilan edilmesini sağladıklarını ifade eden Arslan, BM Genel Kurulu kararı ile 10 Şubat’ın ‘Dünya Bakliyat Günü’ ilan edildiğini dile getirdi.

Arslan, Uluslararası arenada “Sürdürülebilir Tarım İçin Bakliyat" sloganıyla yürüttükleri farkındalık çalışmaları kapsamında, bakliyatın Anadolu’daki 10 bin yıllık tarihini yansıtan “Bakliyat Atlası” belgesel filmini de dünya kültür hazinesine kazandırdıklarını sözlerine ekledi.