Geleneksel sporların kalbi İznik’te atacak

Takip Et

Esra ÖZARFAT

BURSA - Geleneksel sporların olimpiyatı olarak adlandırılan Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü için hazırlıklar sürüyor. Türkiye, 29 Eylül - 2 Ekim günlerinde Bursa İznik’te 102 ülkeyi ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları’na sporcuların yanı sıra devlet başkanları da katılacak. Oyunlar süresince göçebe halkların kültürüne ışık tutulurken sporun birleştirici gücü vurgulanacak. Dünya Göçebe Oyunları’nın Türkiye’deki ev sahibi Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenecek çok uluslu organizasyon için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Hakan Kazancı, oyunların düzenleneceği İznik Gölü etrafındaki saha çalışmalarının hızlandığını ve oynanacak oyunların belirlendiğini söyledi. Kazancı, katılımcıların da binicilikten okçuluğa kadar birçok geleneksel oyunu deneyimleyebileceğinin bilgisini verdi.

40’tan fazla yarışma düzenlenecek

Dünya Göçebe Oyunları’nın ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2014 yılında Kırgızistan Çolpan Ata’da oynandığını hatırlatan Kazancı, “İznik, Ayasofya Orhan Camii’nden Arkeoloji Müzesi’ne, Süleyman Paşa Medresesi’nden Roma Tiyatrosu’na kadar tarih boyunca kültürün beşiği oldu. Şimdi de dünyada sporun başkenti olacak. Organizasyonun gerçekleştirileceği alanı 500 bin metrekareye kuruyoruz. Şu an saha düzenleme çalışmaları ilerliyor. Burada 5 bin seyirci kapasiteli ana tribünümüzün yanında güreş, okçuluk ve at deneyimleme alanlarımız yapılacak. Oyunlar süresince 40’tan fazla sportif yarışma düzenlenecek. 100’den fazla ülkenin katılacağı alanda yerel tatlar konuklara sunulacak, geleneksel oba kültürü yaşatılırken sporun birleştirici gücüne dikkat çekilecek” dedi. Dört gün devam edecek organizasyonda tümüyle göçebe halkların oynadığı oyunların yer alacağını ifade eden Kazancı, sözlerine şöyle devam etti: “Aba Güreşi bunlardan biri… Bu oyunda güreşçiler aba giyiyor, bellerine kuşak bağlayarak güreşiyor. Yabusame adındaki bir başka oyunda at üstündeki okçular üç hedefi vurmaya çalışarak kıyasıya mücadele ediyor. Osmanlılar döneminde de çok oynanan zekâ ve strateji oyunu Mangala, Türklerin çok eski dönemlerden beri oynadığı savaş sporu Atlı Cirit ve yüksek manevra kabiliyetinin ön plana çıktığı Kökbörü, 4. Dünya Göçebe Oyunları boyunca oynanacak oyunlar arasında bulunuyor.”

15 Temmuz’a kadar altyapı tamamlanacak

Alandaki altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, 15 Temmuz’a kadar tüm altyapı çalışmaların tamamlanacağını ve montajların başlayacağını duyurdu. Aktaş “Bursa'mızın tanıtımına, farklı ülkelerce bilinmesine vesile olacak güzel bir organizasyona ‘İznik ilçesi olarak’ ev sahipliği yapmış olacağız. Türk Dünyası Kültür Başkenti’ne yakışan organizasyon olacak diye ümit ediyorum” diye konuştu.