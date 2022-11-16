Geleneksel ürünleri katma değerli hale getirmek için harekete geçti

DÜNYA (BURSA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile Süt Ürünleri Gen Bankası laboratuvarını ve süt ürünleri pilot tesisini ziyaret etti. Bursa’nın tarım ve tarım ürünleri konusunda Türkiye’nin en önemli kentleri arasında yer aldığını söyleyen Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte zengin kültürel ve yöresel mutfağımızı da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu noktada, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Süt Ürünleri Gen Bankası Laboratuvarında ve süt ürünleri pilot tesisinde, geleneksel kültürler üzerine özellikle coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere geleneksel ürünlerimizi katma değerli hale dönüştürmek için çalışmalar yürütme çabasındayız. Yürütülecek tüm bu çalışmalara, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`nde öğrenim gören öğrencilerimizi de dahil ederek, gençlerimizin gelenekten geleceğe gastronomi alanında da Bursa’nın değerlerine sahip çıkmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunması bizler için büyük bir artı değer yaratan Gen Bankası Laboratuvarında da gerek coğrafi işaretli ürünlerimiz gerekse de geleneksel mutfağımıza ait ürünlerin yapılacak Ar-Ge çalışmalarını, Borsamız üyelerinin hizmetine de açarak, büyük fotoğrafın altyapısını aslında hep birlikte oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Tarım A.Ş., Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TKDK gibi kent dinamikleri ile birlikte hareket ederek gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Matlı, “Orta vadede amacımız; ata tohumlarımızla geleneksel mutfak kültürümüzün harmanlandığı inovatif ürünler ortaya koymak ve bu konuda gençlerimizi eğiterek, sektörün beklentisi olan nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmaktır. Bizden sonraki nesiller için ata tohumlarımıza, kültürel ürünlerimize sahip çıkarak, ürünlerimizin daha katma değerli hale gelmesi adına yürütülecek tüm bu çalışmalar, şehrimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline ciddi ivme sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Ziyarette Matlı’ya Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu eşlik etti.