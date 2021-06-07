Gelinlik, damatlık sektörüne 800 bin düğün dopingi

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Pandemi döneminde üretim, istihdam ve ihracatta büyük kayıp yaşayan gelinlik, damatlık ve abiye sektörü, kontrollü normalleşme ile birlikte mesaiye başladı. Türkiye’nin gelinlik, damatlık, abiye talebinin yüzde 80’inin karşılandığı İzmir’deki Mimar Kemalettin Moda Merkezi, pandemi öncesi günleri hatırlatan yoğunluğa sahne oluyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa Tunçer, yılda 600- 800 bin arası evlilik gerçekleşen Türkiye’de geçtiğimiz yıl pandemi yasakları nedeniyle sadece 2 ay düğün, nişan yapılabildiğini hatırlatarak, “Geçen yıldan devredenlerle birlikte en az 800 bin çift düğün hazırlığında. Anadolu’dan perakendeciler de mal talep etmeye başladı. Böyle giderse sektör eylül ayında pandemiyi konuşmaz hale gelecek” dedi.

Tunçer, düğünlerin gelinlik, damatlık, abiye dışında berberinden çiçekçisine, beyaz eşyadan kuyum, züccaciye, mobilyaya kadar birçok sektöre can suyu olacağını hatırlatarak, “Düğün, onlarca sektörün harekete geçmesi demek. Şu an başlayan kıpırdanmanın Haziran 15’ten sonra kontrollü normalleşmede açıklanacak yeni kararlar sonrası hızlanmasını umuyoruz. Bu noktada tek endişemiz, 4’üncü dalga. Sektör bunu kaldıramaz. Aşılama hızlandığı kadar, evlenecek çiftlerimiz, aileleri, pandemi koşullarına uygun merasimden taviz vermemeli. Sektör olarak önümüzdeki 2-3 ayı kazasız belasız atlatırsak yola devam edebiliriz” diye konuştu.

“İhracat için zamana ihtiyaç var”

Tunçer, işlerin açıldığı noktada firmaların ayakta kalabilmek adına maliyetlerini fiyata yansıtamadığını, 15 aylık süreçte Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) dışında somut bir destek alamayan sektörün cepten yediğini, firmaların borçla ayakta kaldığını belirterek, “Gelinlik, stoka üretim yapılan bir iş kolu değil. Sipariş üzerine üretim yapılıyor. Dolayısıyla artan maliyetler firmalar için büyük sıkıntı. Şu an kârlılıktan taviz vererek üretime devam eden firmaların borçlarını çevrilebilmesi, tedarikçilerine ödemelerini aksatmaması, kira, vergi gibi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için açıklanacak destek paketi sektörü ekstra motive edecektir” dedi. Tunçer, yurtdışında da düğünlerin henüz başlamadığını dile getirerek ihracat için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Normalleşme desteğe bağlı”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, “Pandemi ile birlikte 15 ayı aşkın bir süredir sektörde işler durdu. Böyle derin bir kriz yaşanmamıştı” dedi. Normalleşme ile birlikte Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nde başlayan hareketlenmenin sektör için umut verici olduğunu ancak, işlerin normalleşmesi için zaman ve devlet desteğine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Salkım, “Bu süreçte mal sahipleri kira ile ilgili en ufak bir geri adım atmadı. Kiralarını, vergilerini, kredilerini ödeyen firmalar nakit olarak çok zor durumda. Kısa çalışma ödeneği dışında bir destek olmadı. İZTO olarak sektöre özel destek için uğraştık. Ancak devletimizin de imkanları bir noktaya kadar müsaade etti. Düğün sektörü 8 aydır kapalı. Şu an Kredi Garanti Fonu’na olan borçların ertelenmesi, kira ve vergilerle ilgili bir düzenlemeye acil ihtiyaç var. Bu sağlanırsa nakit dengesi bozulan firmaların kendini toparlaması daha hızlı olur” dedi.