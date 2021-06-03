Gemi ve iskele büfeleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verilecek.

İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

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