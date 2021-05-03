Gemlik'te esnafın faturasını yardımseverler ödeyecek

BURSA (DÜNYA) - Çarşamba ve Cuma akşamları gerçekleşen iki yayında, Gemlikli esnafın şimdiye kadar ödenmesini talep ettiği 30 bin liralık faturaya karşılık 700 bin 500 liralık taahhüt toplandı. Bütçelerine göre 100 liradan 20 bin liraya kadar destek sözü veren yardımseverler, oluşturulacak komisyonun incelemeleri sonucu gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediği esnafın elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarını ödeyecekler. ‘Faturan bizde’ kampanyasına Gemlik’in yanı sıra Türkiye’den ve yurtdışından da destek geldi.

Kapanmadan etkilenen esnaf, faturalarını Gemlik Belediyesi’nin 0531 680 55 50 numaralı whatsapp hattına gönderecek. İncelenen faturalar, belediye aracılığıyla taahhüt veren yardımseverlere ulaştırılarak ödenmeleri sağlanacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ‘’ Sadece Gemlik’te yaşayan Gemlikliler değil, yurdumuzun her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından destek olan kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Esnafımıza bir nebze olsun destek vermek için çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızdan 700 bin 500 liralık fatura ödeme taahhüdü aldık. Artık sıra esnafımızda; esnaf kardeşlerim, faturalarını bizlere ulaştırdıkları takdirde her kesimden kurulan komisyonun değerlendirmesi ardından bu faturaları ödemeyi taahhüt eden vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.

Yayına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcıları Mert Dimili ile Zeynep Akış Serintürk, CHP, İYİ Parti, MHP İlçe Başkanları, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Mahalli Afet Gönüllüleri Derneği Bursa İl Başkanı Yusuf Yumru, Türk Kızılayı Gemlik Şube eski Başkanı Gökhan Özler katıldı.