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Gemlik'te ticari servis plakaları satışa çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'te 17 adet ticari servis plakasını satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesinde çalışmak üzere 17 adet Ticari Servis (S) Plakasını satışa çıkardı.

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediye Encümenince 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Encümen Salonu'nda yapılacak.

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