Genç girişimci sayesinde Sarp sınırında lojistiğe kadın eli değdi

ARTVİN - Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nda lojistik şirketini kurarak gümrük komisyonculuğu sektöründe çalışan ilk kadın olan Selen Şahin, medeni cesareti ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınlar için zor bir iş olarak görülen gümrük işi, Şahin’e gelir kapısı oldu. Deha Emir Lojistik şirketini kurarak Sarp Kara Hudut Kapısı’nda gümrük işi ile uğraşmaya başlayan Şahin, “Kadın olduğum için beni gördüklerinde ‘şaka mı yapıyorsun’ diyorlar ama ben asla vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar devam edeceğim” dedi.



Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek’i makamında ziyaret eden Şahin, çalışmaları hakkında bilgiler vererek görüş alış verişinde bulundu. Kemalpaşalı lise mezunu Şahin, pandemi de iş olanakları düştüğü için Sarp Sınır Kapısı’nın yanında özel bir işyerinde çalışırken, “Ben de bir kadın olarak neden bu işi yapmayayım” diye düşündüğünü dile getirdi. Şahin, “Patronum Bilal Yazıcı’da bana destek oldu ve şirketimizi açtık. Şu an gümrük sahasına giriyorum ve arkadaşlarım, akrabalarımın çoğu orada ve bana bu işi öğretiyorlar” dedi. Geçen yıl şirketi Deha Emir Lojistik’i kuran Selen Şahin, şunları söyledi: “Gümrük giriş kartımı da aldım. Bu iş aslında zor bir iş değil, her kadının yapabileceği bir iş. Hedefim bu yılın sonuna kadar yanımda iki ya da üç kadın çalışanın yer alması. Şirketimizi daha da büyütmek istiyorum. Sanırım kadın olduğum için şoförler şimdilik bana pek ilgi göstermiyor ama zamanla işlerin değişeceğine inanıyorum. Asla vaz geçmeyeceğim. Hedefim en az üç kadını yanımda istihdam etmektir.” Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi olan Selen Şahin’e göstermiş olduğu medeni cesaretten ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Osman Akyürek ise, genç girişimciye her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.