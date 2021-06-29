Genç halı tasarımcılarının eserleri görücüye çıktı

GAZİANTEP - Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği’nin paydaş olarak yer aldığı organizasyon kapsamında üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde Türkiye’nin dört bir tarafından toplam 211 başvuru alındı. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen 1. jüri değerlendirmesine, ön inceleme aşamasını geçen 182 adet geçerli başvuruya ait tasarımlar sergilenerek jüri değerlendirmesine tabi tutuldu.

“Başvuru rekoru kırıldı”

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışamaya tarihin en yüksek katılımının gerçekleştiğini söyledi. Yarışmaya 211 başvuru yapıldığını ifade eden Kaplan, “Teslim alınan 211 farklı tasarım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri tarafından yarışma şartnamesine uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Lise kategorisinde 8 adet ortaokul kategorisinde ise 3 adet başvuru alınmış olup yarışma şartnamesi gereğince her bir kategoride başvuru sayısının 50’nin altında kalması sebebiyle lise ve ortaokul kategorileri maalesef iptal edilmiştir. Ön değerlendirme sonucunda üniversite kategorisinde alınan 200 adet fiziki başvurudan 18 adet başvuru yarışma şartnamesine uygun bulunmadığından oy birliği ile yarışma dışı tutulmuştur” dedi.

“Türkiye, dokum halı ihracatında dünya lideri”

Üniversite kategorisinde 182 adet geçerli başvurunun I. Jüri Değerlendirmesi aşamasına geçmeye hak kazandığını aktaran Kaplan, bu tasarımların farklı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinden katılan 17 akademisyen ve bir o kadar da sektör temsilcilerinden oluşan jüri eliyle tek tek değerlendirdiğini ve puan sıralamasında ilk 20’de yer alan tasarımların finalde yarışmaya hak kazandığını dile getirdi. Finalistlerin, web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edildiğini ayrıca yarışmacılarla temasa geçileceği bilgisini paylaşan Kaplan, şunları kaydetti: “Türkiye, dokuma makine halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir. Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu yarışmalar sektörün sadece üretimde değil, dünya halı trendlerinin belirlenmesinde de ülkemizi hak ettiği yere getirebilmesi açısından büyük önem taşıyor.”

“Gaziantep, üretim ve ihracat merkezi”

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da organizasyonun ardından halı sektörüne özgün tasarım kazandıracaklarını kaydetti. Gaziantep’in, makine halısında hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi olduğunu anlatan Bozkurt, “Bu liderliğin sürdürülebilir olması için üretim hacmi kadar, ar-ge, inovasyon ve tasarım gücüne de sahip olmanın gerekli olduğunu değerlendiriyoruz. Sektöre nitelikli tasarımcıların kazandırılması adına güzel sanatlar alanındaki öğrenciler ve yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza şehrimizin ve sektörümüzün tanıtılması adına bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği alanında yürüttüğümüz pek çok çalışmanın yanında bu yarışmanın ortakları arasında yer alıyor olmamız tasarıma verdiğimiz önemi ifade etmektedir. Yıllardır başarıyla ve artan bir etkinlikle sürdürülen bu yarışma sayesinde her yıl azımsanmayacak kadar tasarımcı sektöre kazandırılmaktadır” diye konuştu.

Yarışmanın sonraki süreçlerinde ise finale kalan 20 eserin sahibi Gaziantep’e davet edilerek misafir edilecek, fabrikalarda üretim imkanlarını tanıyacaklar ve tasarım müdürlerinin koçluğunda tasarımlarının dokunmuş halıya dönüşüm süreçlerine yakından şahitlik etme imkanı bulacak. Finalist 20 eserin tamamının ödüllendirileceği açıklanırken, ilk 5’e girmeyi başaranlar ise özel ödüllere kavuşacak.