Genç iş insanları, mimari projelerle kenti tanıtıyor

ADANA - ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, daha önce hazırladıkları ‘MarinaPort’ projesinin Adnan Menderes Bulvarı’ndaki düzenlemeye katkıda bulunduğunu, son olarak ‘Simge Adana’ projesi ile de kentin simgesi olacak bir mimari yapının öncülüğünü yapmak istediklerini kaydetti. Milli, 2014 Şubat ayında Adana MarinaPort ve 2019 Mart ayında Simge Adana projeleriyle önemli bir adım attıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Adana MarinaPort Projesi, Seyhan Baraj Gölü ve çevresini hedef alan önemli bir projeydi. Seyhan Barajı’nın batı kıyısını oluşturan Adnan Menderes Sahil Yolu’nun düzenlenmesinde MarinaPort projesi esin kaynağı oldu. Simge Adana projemiz de kent bilincimizi yükseltecek, şehrimize bakış açımızı değiştirecek ve yerel yöneticilerden beklentimizi yükseltecek önemli bir fikir projesi.”