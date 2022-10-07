Genç MÜSİAD Bursa, Web3 konuştu

BURSA (DÜNYA) - Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, üyelerinin gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlik ve panellere devam ediyor. Genç MÜSİAD Bursa yönetimi son yıllarda blockchain, kripto para birimleri ve Web3’ün getirdiğin finansal gereklilikler ile oyun sektörünün kripto para dünyasına adaptasyonu konularında çalışmalar yapan Ratic CEO’su Ali Dursun’u üyeleriyle buluşturdu. Panelin açılışında konuşan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman, “Kripto paralar ve NFT tüm dünyanın bir gerçeği. Bu yeni dijital alana dünya genelinde bir kayma var. Bu alandaki teknolojilerin gelişiminde yol alınmaya devam ediyor. Web3’le gelen finansal değişimlerin sağladığı avantajlar var. Yani daha önce ne yapılamıyordu da NFT’ye ihtiyaç duyuldu. Bu yeni dijital para düzeni hakkında birçok kişi henüz tam anlamıyla bilgi sahibi değil. Devletlerin de bu alanda çalışmalar yaptığı biliniyor. Üyelerimize bu alanda merak ettiklerini öğrenebilecekleri bir etkinlik düzenlemek istedik” dedi.

Engelleri kaldıracak bir sistem kuruyoruz

MÜSİAD üyelerine sunum yapan ve soruları yanıtlayan Ratic CEO’su Ali Dursun, Web3’ün çok avantaj sağladığını belirtirken, “Genç MÜSİAD üyeleriyle çok güzel bir panel yaptık. İyi bir etkileşim oldu, merak edilenler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Tabii yeni bir dünyanın kapılarını aralayan Web3 teknolojisinin getirdiklerini konuştuk. Bunun yanında Ratic’in geliştirdiği Ratic Launcher uygulamasını anlattık. Ratic Launcher’ı tanımlamak gerekirse Google Play Store gibi düşünülebilir ama Web3 oyunculuğu alanında özelleşmiş bir platform. Bu sistemde kripto paraya ulaşmanın, dönüştürmenin önündeki engelleri kaldıracak merkeziyetsiz bir sistem kuruyoruz” diye konuştu.