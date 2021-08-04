“Genç nüfusu şehirde tutmaya çalışıyoruz"

M. Rıdvan CEBECİOĞLU



KÜTAHYA - Ege Bölgesi’nde Aydın’ın ardından yaşlı nüfusun en yoğun olduğu kentlerden biri olan Kütahya’da, belediye eliyle yürütülen projelerle göçün önüne geçilmeye çalışılıyor. Kütahya’da gelinen son durumu, yatırımları ve hedefl erini DÜNYA’ya anlatan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, genç nüfusu şehirde tutmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, “Genç nüfus doğduğu şehirde doyacak” ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri dönemde belediyenin 650 milyon liraya yakın bir borcu olduğunu kaydeden Işık, göçten istihdama kadar farklı alanlarda yeni yatırım projeleriyle ciddi bir yol kat ettiklerini ifade etti. Görev süresinin sonunda 750 milyon liralık yatırımı Kütahya’nın hizmetine sunma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Işık, kentteki göç sorununu gençlere yönelik projelerle çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Söz verdikleri 130 projenin yüzde 70’inde çalışmaların tamamlandığını belirten Işık, “Göç veren bir ilde, göçü durduracak projelerle gençlerin ilimizde kalmasını sağladık. İki yılda bu şehrin resmi kayıtlara göre göçü durdu. İkamet Kart projesiyle destekleyerek başlattığımız kampanya ile 11 bine yakın öğrenci Kütahya’ya taşındı. Merkez ilçede nüfus ilk kez 250 binin üzerine çıktı. Vazo Kule, Kanal Kütahya ve Yedi Göller projelerimizin amacı gençlerimizi bu şehirde tutmak. Çevreyollarını ticarete açmanın amacı da bu. Biz gençlerimizin burada kalmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. 2 yıllık dönemde pandemiye rağmen bin 200’den fazla yeni işyeri açma ruhsatı verdik. Bu ek istihdam demek. Gençlerimizi girişimci olmaya teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.