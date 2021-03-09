Genç yaşta eşini kaybetti miras kalan tarım işini büyüttü

ADANA - Genç yaşta eşini kaybeden Özkan, Yüreğir ilçesinin Büyükkapılı köyünde yaklaşık 2 bin dönümde narenciye ve tahıl üretiyor. Özkan’ın hikayesi, henüz genç yaşta eşini kaybetmesiyle başlıyor. Bir hakim kızı olarak, Adanalı çiftçi bir ailenin tek çocuğuyla evlenen Özkan, eşi 1987’de ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybedince, kendisini tarla bahçe işlerinin içerisinde bulmuş. “Çocuklarım için, çiftliğin kapısına kilit vurmadım” diyen Özkan, “Önce dersime iyi çalıştım. Tarım ve kimya içi içe iki konu. Kaç çeşit gübre var, azot fosfor, potas nedir, ne işe yarar? Oturdum bu tür kitaplar okudum, bitki fizyolojisini öğrenmeye çalıştım” dedi. Özkan, tecrübelerine dayanarak genç kadın girişimcilere şu önerilerde bulundu: “Yaptığınız işte bilginiz ve yeteneğinizle kendinizi göstermelisiniz. Bunun tek yolu var; işini iyi yapmak.”