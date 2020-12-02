Gençler, projeleriyle üç kentin kalkınmasını hızlandıracak

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri olarak ekim ayında göreve başlayan Doç. Dr. M. Zeki Durak, ajansın yeni dönem hedefl erini DÜNYA Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Doç. Dr. M. Zeki Durak, bölgenin otomotiv, tekstil, gıda, savunma ve havacılık gibi sektörlerde ciddi bir üretim potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, bölgedeki girişimcilik ve proje ekosisteminin oluşturulması için harekete geçeceklerini söyledi.

“Proje yazma kültürünü ve eğitimini yaygınlaştırmayı, etkinleştirmeyi ve genç projeciler yetiştirmeyi hedefl iyoruz” diyen Durak, şunları söyledi: “Bölgenin dinamiklerini doğru şekilde aktarmak bizim öncelikli hedefimiz. Sürdürülebilir, iyi işler yapan kurumlarla yola devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza her zaman tam destek veren Yönetim Kurulumuza da teşekkür etmek istiyorum. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bölgenin başarılı örneklerini daha fazla anlatarak proje yazımını ve desteklerden daha fazla yararlanmanın önünü açacağız. Bize bu bölge ve ülke için dertlenen heyecanlı gençler lazım. Bu bölgede en az bin projeci yetiştirmeyi düşünüyoruz. Proje kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Bir zaman sonra somut çıktısını görmeye başlayacağız. Zamanla ‘Ben Bursa için ne yapabilirim’ diyen bir gençlik oluşacak.”

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak (solda), ajansın yeni dönem hedeflerini, DÜNYA Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Durak, bölgenin otomotiv, tekstil, gıda, savunma ve havacılık gibi sektörlerde ciddi bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Üç alan için 50 milyon lira hibe verilecek

2020 Yılı Mali Destek Programları’nı 11 Kasım’da açıkladıklarını hatırlatan Durak, “Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” alanlarında toplam 50 milyon TL hibe verileceğini, son başvuru tarihinin de 31 Ocak 2021 olarak belirlendiğini kaydetti. Bu kapsamda 15 milyon TL bütçeye sahip “Yenilik ve Verimlilik” programı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden oluşan bölgede üretim ve hizmet süreçleri iyileştirilecek, yenilik ve verimlilik uygulamalarını artıracak projeler desteklenecek. 27 milyon TL bütçe ayrılan “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” programında da bölgedeki OSB’lerin ve küçük sanayi sitelerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefl eniyor. Bütçesi 8 milyon TL olarak belirlenen “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” programında ise bölgedeki kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan 2020 yılı içerisinde yapılan 109 başvurudan 43 tanesi teknik destek almaya hak kazandı. Program kapsamında, proje başına 75 bin TL’ye kadar yüzde 100 oranında destek verilecek.

Girişimcilik merkezi kurulacak, başarı hikayeleri paylaşılacak

Önümüzdeki yıl bir girişimcilik merkezi kurmayı planladıklarını aktaran Zeki Durak, “Doğrudan girişimciye destek vermesek de Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), üniversiteler aracılığıyla girişimcilere ulaşıyoruz. Yeni projeleri, başarı hikayelerini ortaya çıkararak onları paylaşmayı ve girişimcilerin motivasyonunu artırmayı hedefl iyoruz. Şu anda bir veri bankası oluşturuyoruz. Duayen sanayicilerimizi, başarıya ulaşmış girişimcilerimizi de sürece dahil edeceğiz ve onları girişimci adaylarıyla buluşturacağız. Tekstil, otomotiv, gıda, turizm gibi sektörlere yönelik veriler çıkararak, bu sektörlerde faaliyet gösterenlere yönelik eğitimler planlıyoruz. Bölgenin dinamiklerini tetikleyecek projeler geliştirenleri destekleyeceğiz. Ayrıca kadın ve genç girişimcilerle çalışmalar yürüteceğiz, proje yazma eğitimleri vereceğiz” açıklamasını yaptı. Bölgedeki illerle ilgili Marka Şehir ve Turizm Strateji çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirten Durak, pandemi sonrası dönemde bölge illerinin turizmden daha fazla pay alması için gerekli yol haritasının bu çalışmalar neticesinde ortaya konacağını vurguladı.