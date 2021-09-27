“Gençleri çalışmaya teşvik edecek proje başlatacağız”

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO), Ortak Komiteler Toplantısı’nın ikincisini, gıda, yiyecek ve içecek maddeleri üretimi ve toptan ticareti, restoran, kafeterya işletmeciliği, hazır yemek, fastfood, pizza üretim ve satışı, toprak ve hayvan mahsulleri işletmelerinin temsilcileriyle gerçekleştirdi. Komitelere oda çalışmalarının ayrıntılarını aktaran DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemiye rağmen faaliyetlerine ara vermediklerini, üyelerin sıkıntıları ve taleplerini çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda meslek komiteleri üyeleri, KDV’deki vergilendirme farkının ortadan kaldırılması için çalışma başlatılmasını istedi, pandemiden dolayı yaşanan kapanmada oluşan ortam nedeniyle eleman bulmakta güçlük çektiklerini de dile getirdi. Başkan Erdoğan, her iki konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

“Denizli İŞKUR, 2.392 eleman arıyor”

Erdoğan, kalifiye eleman sorunu için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, “İlk iki toplantımızda 10 komite, çok sayıda sektör ve temsileriyle bir araya geldik. Temel sorun olarak eleman yokluğu ve personel açığı dillendirildi. İŞKUR’un verilerine göre, ülkemizde son 1 yılda açık iş sayısı yüzde 101 arttı. Denizli İŞKUR, bugün itibarıyla farklı iş kollarında 2 bin 392 eleman arıyor. Kuruma başvuran çok sayıda vatandaşımız, İŞKUR’a kayıtlı işletmelerimizle irtibata geçiriliyor. Ancak, ne yazık ki insanımız buralarda çalışmak istemiyor. İş arıyor ama nedense önerilen işi de beğenmiyorlar. Kısaca, iş yok değil çok; fakat eleman yok! Bununla ilgili farklı bir proje başlatacak, dikkat çekici bir çalışma yürüteceğiz. İnsanımızı, bu sektörlere ve işletmelerimize yönlendireceğiz” dedi.

Makineciler, odağına mesleki eğitimi aldı

Öte yandan Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD), kalifiye eleman sorununa çözüm üretmek için yürüttüğü çalışmaları ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için hazırladığı raporu kent yöneticilerine sundu. MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, düzenledikleri eğitimle meslek lisesi mezunu olup sektör dışında çalışan gençlerin, mesleğini yapmasını sağladıklarını belirtti. Sarı, “CNC Torna, Kaynak, Otomasyon- Yazılım gibi sektörümüzün en önemli alanlarında ikinci dönem kursları açarak kalifiye eleman sıkıntısını gidermiş olacağız” dedi.