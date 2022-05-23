GEPOSB’da yeni başkan Mustafa Koray Kantarcı oldu
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) 17. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni başkan Mustafa Koray Kantarcı seçildi.
Ceylan DEMİR
KOCAELİ - Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nin (GEPOSB) 17. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bölge Yönetim Merkezi Osman Erkan Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Dursun Çetin yeniden aday olmayınca, görevi başkan adayı olarak seçime giren Yönetim Kurulu Üyelerinden GEMAK Genel Soğutma Mak. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı’ya teslim etti.
Genel Kurul’da gündem gereği yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri seçimi ve OSBÜK Temsilcileri oylamasına geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için mevcut yönetimin dışında başka liste veren olmadığı için oylama Divan Başkanı önerisi ile açık oylama şeklinde yapıldı. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 4 yıllığına oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul’da ayrıca yönetim sayısı 5’ten 7’ye yükseltildi. Yönetim Kurulu’na bir önceki yönetimde Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Atahan Madeni Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atalay ve PİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz seçildi.
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Koray Kantarcı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sadık Sezgin
Yönetim Kurulu Üyesi: Dursun Çetin
Yönetim Kurulu Üyesi: Gürbüz Salman
Yönetim Kurulu Üyesi: Ramazan Çeker
Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Atalay
Yönetim Kurulu Üyesi: Şamil Tahmaz
DENETİM KURULU
Denetim Kurulu Üyesi: Hakkı Erez
Denetim Kurulu Üyesi: Berkay Sönmez