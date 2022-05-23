GEPOSB’da yeni başkan Mustafa Koray Kantarcı oldu

Ceylan DEMİR

KOCAELİ - Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nin (GEPOSB) 17. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bölge Yönetim Merkezi Osman Erkan Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Dursun Çetin yeniden aday olmayınca, görevi başkan adayı olarak seçime giren Yönetim Kurulu Üyelerinden GEMAK Genel Soğutma Mak. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı’ya teslim etti.

Genel Kurul’da gündem gereği yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri seçimi ve OSBÜK Temsilcileri oylamasına geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için mevcut yönetimin dışında başka liste veren olmadığı için oylama Divan Başkanı önerisi ile açık oylama şeklinde yapıldı. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 4 yıllığına oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul’da ayrıca yönetim sayısı 5’ten 7’ye yükseltildi. Yönetim Kurulu’na bir önceki yönetimde Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Atahan Madeni Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atalay ve PİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz seçildi.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Koray Kantarcı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sadık Sezgin

Yönetim Kurulu Üyesi: Dursun Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi: Gürbüz Salman

Yönetim Kurulu Üyesi: Ramazan Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Atalay

Yönetim Kurulu Üyesi: Şamil Tahmaz



DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Üyesi: Hakkı Erez

Denetim Kurulu Üyesi: Berkay Sönmez