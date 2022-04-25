Gerede'de çok sayıda taşınmaz ihaleyle satılacak
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan, Hazine'ye ait taşınmazlar açık teklif usulüyle satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinin Akbaş, Çalaman, Yeniyapar, İkinciavşar, Ümitköy, Yenecik ve Kösereli köylerinde bulunan Hazine'ye ait taşınmazlar açık teklif usulüyle satılacak.
Taşınmazlara dair ihale 11 Mayıs 2022, saat 10.00'da Gerede Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında yapılacak.