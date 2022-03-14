“Geri Dönüşümün Parçası Ol” Proje Yarışması’ndan GTÜ’lü akademisyenlere ödül

KOCAELİ - Türkiye Alüminyum Sanayiciler Derneği (TALSAD) tarafından düzenlenen "Geri Dönüşümün Parçası Ol" adlı alüminyum atıkların geri dönüştürülmesi projesinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Tamsü Selli ve Arş. Gör. Neslihan Başaran, “Alüminyum Cüruflarının Duvar Karoları Bünyelerinde Kullanımı ve Geri Dönüşümü” başlıklı projeleri ile 3’üncülük ödülünü almaya hak kazandılar.

Alüminyumun ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesini, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerine, proseslere ve ekonomiye katkısını konu alan “Geri Dönüşümün Parçası Ol” adlı proje yarışması TALSAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevko Vakfı tarafından desteklenen proje yarışmasına katılan projeler; kamu kurumları, akademisyenler ve alüminyum sektörünün önde gelen yirmi yedi uzmanın katılımı ile oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Finale kalan son 10 proje, 14 Ekim 2021 tarihinde yapılan sunumlar ile değerlendirilerek kazananlar belirlendi. Akademisyenlerin, “Alüminyum Cüruflarının Duvar Karoları Bünyelerinde Kullanımı ve Geri Dönüşümü” başlıklı çalışmasının amacı, ekonomik ömrünü doldurmuş ve proseslerden hurdaya çıkmış alüminyum cürufların seramik duvar karoları bünyelerine katkı sağlamak olduğu bildirildi. Böylelikle hem atıkların geri dönüşümü sağlanacak hem de karolar için mukavemet arttırıcı ithal hammaddeler yerine oldukça ucuz bir malzeme kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretilecek.