GESİAD’da Murat Kaya güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - Toplantıda konuşan Murat Kaya, “Koronavirüs nedeniyle tüm dünya ile birlikte 2020 yılının mart ayından itibaren kendimizi yeni bir durumunun içinde bulduk. Global olarak görülen lojistikteki yavaşlama, hammadde teminine erişim zorluğu ile birlikte gelen emtia ve ara malı fiyatlarındaki artışlar, yine dünya genelinde yükselen enflasyon dengeleri değiştirdi. Bu dönemde bilhassa üye ilişkilerine özel önem gösterdik, şartlara göre genellikle işyeri ziyaretleri düzenledik, bazen de zoom toplantılarında bir araya geldik. 30 yıldır kuruluş ilkelerimizden hiç taviz vermedik, üstelik her geçen yıl daha da emin adımlarla büyüyerek faaliyetlerini sürdüren Derneğimiz sadece Bursamız’a değil tüm ülkeye örnek oldu ve örnek olmaya devam ediyor” dedi. GESİAD’ın 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan tüzük değişikliği ile GESİAD’ın 11 olan Yönetim Kurulu asil üye sayısı 15’e, 7 olan yönetim kurulu yedek üye sayısı da 10’a yükseltildi.

Genel Kurulda Murat Kaya’nın tek başkan adayı olarak yapılan seçimde yönetimde Gülçin Bayrak Tüzemen, Sedef Pamirol, Simge Kaya, Yener Poroy, Tolga Papatya, Timur Karslıoğlu, Tangün Ocak, Ömer Savaş Karagöz, Recep İzmirli, Ufuk Erdoğan, Uğur Akın, Ömer Abdullah Akarca, Bülent Çavdar, Hikmet Mehmet Oral yer aldı.