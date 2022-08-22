GETİP, üniversite ve sanayi iş birliği projelerini yürütecek

Sabiha TOPRAK



GETİP’in, 5 ay önce Gebze’nin dinamiklerine katkı sağlamış olan bir grup iş insanının ortak fikri ile kurulduğunu, iş insanlarını aynı çatı altında toplayarak kaynaşmasını sağlayan bir kuruluş olmasının yanı sıra bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kurulduğunu belirten Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu (GETİP) Yönetim Kurulu Başkanı Resul Orman, “Sivil toplum kuruluşları demokrasinin kilit taşıdır, uygarlaşmadır, ahlaki birlikteliktir ve yaşayan bir organizmadır. Ülkemizdeki tüm dinamikler sivil toplum kuruluşlarına ne kadar önem verebilirlerse birçok parametre buna paralel olarak gelişebilecektir. Literatürde sivil toplum kuruluşları üçüncü sektör olarak tarif edilir. Yaşanabilir bir toplum için sektörler arası sağlıklı ilişki geliştirilebildiği ölçüde toplumdaki yaşam standartları yükselmiş olur” dedi. Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin, faaliyetlerinin başka kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaptığı ölçüde anlam kazanabileceğini vurgulayan Resul Orman, ”Sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektörünü zorlayarak başarılı çalışmalar yapabilirler. Bu anlamda çalışan sivil toplum kuruluşları kendi başına ekonomik ve sosyal bir güçtür. Sivil toplum kuruluşları ihtiyaçlar sistemidir. İstihdam alanı açabilirler. Sivil toplum kuruluşları yerelde kentin tümüne, genelde kamu yararına temsil ettikleri kurumların görüşlerini taleplerini ilgili kuruma iletirler” ifadelerini kullandı.

Dernekler ilimle, fenle yola çıktığı sürece başarılı olacaktır

Dernek faaliyetlerinin sosyal yapıyı iyileştirmeye çalışmak olduğunu aktaran İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halim Kazan, “Bir işi çok çalışarak tecrübe edebiliriz ama bizim temel amacımız Amerika’yı yeniden keşfetmek değil “Keşfedilmiş bir kıtayı nasıl kullanabiliriz?” sorusuna yanıt bulmak. Sosyal olarak var olan bu tür dernekler kendi hayatlarını sürdürebilme adına faaliyette bulunurken diğer taraftan topluma yararlı olmak isterler. Ancak bunların sözle olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden yapacağımız işin mutlaka fiili olarak tezahür etmesi gerekir. Bu tür derneklerin kuruluşunun yanı sıra, kimlerle iş birliği yaptığı, neleri hedeflediği, neleri başarmak istediği de çok önemlidir” diye konuştu. Sosyal derneklerin görevlerinden bahseden Prof. Dr. Halim Kazan derneklerin sadece sosyal yapılarla yetinmeyip bilimle, ilimle, fenle yola çıktığı sürece başarılı olacağını söyledi. Halim Kazan, “Bir kuruluşun değer üretebilmesi için mutlaka üniversitelerle, araştırma merkezleriyle ve değer üreten kuruluşlarla iş birliği yapması gerekir. GETİP’in de temel dayanağı üniversiteyle, sanayiyle iş birliği yapmasına dayanmasıdır. Biz sadece sosyal olayları gündeme getirerek ayakta kalmak istemiyoruz. Biz aynı zamanda ekonomik, sosyal ticari, ulaşım, eğitim, sağlık gibi alanlarda da sanayiyle iş birliği yapmak istiyoruz. Eğer bu birlikteliği başarabilirsek gerçekten bir değer katmış oluruz” diye konuştu.

Bilim üniversitede, irfan sanayide

GETİP’in diğer derneklerden bir farkının olmasını istediklerini söyleyen Kazan, “İlim üniversitede yapılır, irfan sanayidedir. İrfan sahibi olabilmeniz için öğrenmiş olduklarınızı uygulamak zorundasınız. Derneklerin veya sivil toplum kuruluşlarının kendilerine ait bazı alanları vardır. GETİP’in alanı da sosyal, siyasal, ekonomi ve teknoloji olmak üzere 4 farklı başlık altında projeleri irdeleyip, bu alanlarla ilgili projeler geliştirmeyi hedefliyor. Burada önemli olan ne tür projeler yapılacağıdır. İlmi yönden destekleyici projelere ağırlık vermeliyiz. Toplumun temel olarak ihtiyaç duyduğu alanları önceden tespit edip sosyal bir dernek olarak o alanlarla ilgili çeşitli projeler geliştirmek zorundayız. Bunları yaparken mutlaka üniversiteye başvurmak zorundayız. Çünkü ilim ve bilim üniversitelerde elde edilir, irfan ise sanayide, uygulamalarda elde edilir. İkisini birleştirdiğiniz zaman bir değer ortaya çıkar. Başka bir değeri ifade etmeniz mümkün değil. Biz bir sosyal kuruluşuz deyip geçmeyip bu sosyal kuruluşun içerisinde yer alan tüm insanların fikirleri bizim için çok önemlidir. Bizim derneğimizin diğer derneklerden farkı proje üretmesi ve topluma faydalı olmasıdır” dedi.