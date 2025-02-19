GİBTÜ’lü akademisyenler yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümün önemini anlattı

Güneş Doğdu SOYLU / GAZİANTEP

GİBTÜ’lü akademisyenler yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümün önemini konu alan toplantıda bir araya geldi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, yapay zeka, üretim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarına yönelik atılabilecek adımlar ve kent sanayisinin bu alanlarda elde edeceği kazanımların değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, üniversite- sanayi iş birliğini geliştirmenin artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"Üniversitelerin müfredatları sürekli güncellenmeli"

Üniversitelerin sanayinin ihtiyaçlarına uygun, nitelikli iş gücü yetiştirmeleri ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemeleri gerektiğinin altını çizen Bedir, işletmelerin ise üniversitelerle daha sıkı bir iş birliği içinde olmaları, Ar-Ge, Ür-Ge yatırımlarını artırmaları ve üniversitelerdeki potansiyeli değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Bu noktada yüksek teknolojili ürünlerin önemine dikkati çeken Bedir, “Biz özellikle dijital dönüşüm süreçlerimizi gerçekleştirmek zorundayız. Sanayimizin de bu yönde yatırım yapmaları ve daha fazla şekilde bu alana yönelmeleri gerekmektedir. Çünkü dijital dönüşüm, kurumlarda ve işletmelerde verimlilik artışı, daha iyi müşteri deneyimi ve yeni pazar fırsatları sunar” dedi.

"Yapay zeka tüm insanlık için büyük fırsatlar sunuyor"

Toplantıda Prof. Dr. Cihan Kaleli de “Yapay Zeka ve Sanayide Dijital Dönüşüm: Gaziantep İçin Stratejik Bir Adım” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yapay zekanın, dijital dönüşüm çağında işletmeler ve beraberinde tüm insanlık için büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Cihan Kaleli, geleneksel yaklaşımların dijital teknoloji ile yeniden şekillendiğini ve günümüzde üretken yapay zekanın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını söyledi.

Sanayide yeni bir çağ olarak Endüstri 4.0’ın önemine dikkati çeken Kaleli, “Endüstri 4.0, üretim süreçlerini daha akıllı, esnek ve verimli hale getirerek makinelerin birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı veri paylaşmasına olanak tanır. Akıllı fabrikalar sayesinde üretimde otomasyon artarken, karar alma süreçleri daha hızlı ve doğru hale gelir. Büyük veri setlerini hızla analiz ederek değerli içgörüler sunan yapay zeka ise, karar destek sistemleri, bu analizleri kullanarak yöneticilere daha doğru ve hızlı karar alma imkanı tanır. Temel disiplinleri olarak; makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görü olarak belirtebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez sinerji"

Doç. Dr. İpek Atik ise “Üniversite- Sanayi İşbirliği” başlıklı bir sunum yaparak bu iş birliğinin, teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme için kritik bir rol oynadığını ifade etti. Üniversite-sanayi iş birliği sayesinde hem akademik kurumların pratik uygulama alanı bulduğunu hem de sanayi kuruluşlarının bilimsel gelişmelerden doğrudan faydalandığını kaydeden Atik, sürdürülebilir kalkınma için bu sinerjinin vazgeçilmez olduğunu belirtti.