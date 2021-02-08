“Gıda enflasyonuna karşı tarım ve lojistik yeniden planlanmalı”

ANTALYA - TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerini değerlendiren Anadolu Aslanları Derneği İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Ocak 2021 döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 1,68 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 14,97 olarak açıkladığını anımsattı. Urfan, “Üretici ve tüketici enflasyonuna baktığımızda fiyat enflasyonu görmekteyiz. Gıda ürünlerinde çok ciddi artışlar görülmektedir. Vatandaş hanelerine aşmada zorluklar yaşamaktadır. Bir an önce gerekli tedbirler alınarak bu işe bir çare bulunmalıdır. Vatandaşlarımız gıda enflasyonuna daha fazla ezdirilmemeli. Bunun için tarım alanlarının ve lojistiğin yeniden planlanması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.