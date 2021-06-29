Gıda üretimindeki avantajlarımız doğru yatırımlarla desteklenmeli

MERSİN - Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, tarım ve gıda sektörünün Mersin ekonomisinin ana omurgasını oluşturduğunu belirtti. Kentin bitkisel üretim değeri, tarımsal gelir ve tarımsal ihracat alanlarında ülke genelinde dördüncü sırada bulunduğunu belirten Özdemir, Mersin’den 2020’de yapılan 1,9 milyar dolarlık ihracatın yüzde 70’inin ve 1,2 milyar dolarlık ithalatın yüzde 63’ü tarım ve gıda ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.



Mersin'in uluslararası limanı, lojistik avantajları, serbest bölgesi ve OSB’leriyle tarım-gıda üssüne dönüşebilme potansiyelinin bulunduğunu aktaran Özdemir, “Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminde ve bu ürünlerin ticaretinde önemli bir kültüre ve donanıma sahibiz. Bu avantajı doğru bir gelişim modeli ve bu modeli destekleyecek bir yatırım programı ile çok verimli bir şekilde değerlendirebiliriz. Böylece ileriki yıllarda Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, İlk 1000 İhracatçı, En Çok Vergi Ödeyen Mükellefl er Listesi gibi sıralamalarda çok daha fazla firma ile yer almayı temenni ediyorum” diye konuştu.



Dönüşüm için üretimi ve ticareti güçlü olan narenciye ve bakliyat gibi ürünlere odaklanmak gerektiğini belirten Ö. Abdullah Özdemir, “Önümüzdeki süreçte narenciye ve bakliyat ürünlerini işleme sanayisini geliştirerek katma değer yaratmaya yönelik yeni stratejiler oluşturmamız gerekiyor” dedi. Özdemir, dönüşümün ikinci aşamasında ise kentin tarımsal ürün deseninin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.