Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü canlı hayvan sevkine ilişkin duyuru yayımladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Trakya'ya yapılacak canlı hayvan sevklerine ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyonu amacıyla yapılan yoğun aşılama, farkındalığı artırıcı eğitim, bilgilendirme ve hayvan hareketlerinin etkin kontrolü sonucu Trakya 27 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Arilik” statüsü kazanmış, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren ise “Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge” ilan edilmiştir.

Trakya’nın Şap Hastalığından ari bölge olması, “Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge olması nedeniyle bu bölgeye yapılacak hayvan sevklerinde bölgenin arilik statüsünün korunması amacıyla yurt genelinde tedbirler alınmıştır. Elde edilen başarının sürdürülebilirliği için Trakya’ya yapılacak hayvan sevklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir." denildi.

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