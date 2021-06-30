GİDERİK, ‘Serkan Özada’yla devam’ dedi

MERSİN - Kurumsal Firmaların profesyonel yöneticileri tarafından kurulan; kurumsallaşma, markalaşma, insan kaynakları uygulamaları, dijitalleşme gibi konularda farkındalık uyandırmak üzere çalışmalar yapan Girişimci İnsan Kaynakları Derneği’nin (GİDERİK) Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Serkan Özada güven tazeledi.

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özada, toplantıda yaptığı konuşmada önümüzdeki süreçte kurumsallaşma, markalaşma, insan kaynakları uygulamaları, dijitalleşme, kaliteli network ağı, rol model zirve ve etkinliklere devam edeceklerini aktardı. GİDERİK’in özgün, bağımsız, inovatif, marka değeri yaratan bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni proje hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Serkan Özada, “Bugüne kadar 17 işbirliği protokolü imzalanırken; 158 etkinlik, 18 İnsan Kaynakları Eğitimi, 20 adet çalıştay, 241 adet kurumsal ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle düzenlediğimiz zirvelerle Mersin markasına önemli katkı sunuyoruz” dedi.