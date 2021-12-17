GİFED Başkanı Huriye Serter, Adana İŞKAD’ın konuğu oldu

ADANA - Türkiye’nin ilk Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği’nin (İŞKAD) konuğu oldu. İŞKAD Başkanı Berman Mantı,

İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Kocaeli ve Bursa’dan 8 iş kadını derneğinin çatı örgütü olarak faaliyet yürüten GİFED’in Türkiye’deki girişimci kadınların karar mekanizmalarında yer almalarına öncülük etmek üzere yola çıktığını ifade ederek Başkan Serter’i ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Mantı, İŞKAD olarak GİFED ve üye kuruluşlarla birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, gelişmelerde yeni fikirler ve projeler üretme hedefinden sapmayacakların ifade etti.

GİFED Başkanı Huriye Serter de çağdaşlığın, ilerlemenin, toplumsal gelişimin simgesi olan kadınların kabuğuna çekilmesine gönüllerinin razı olmadığını, GİFED’in gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştireceği organizasyonlarla farkındalık oluşturacağını, ülke gelişimine katkı sunacağını vurguladı. Türkiye’nin kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü, istikrarlı ve dünya genelinde daha güvenilir bir ülke konumuna ulaşacağını dile getiren Serter, “Kadınlarımızın ekonomiye katılımını destekleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve hedeflerinden sapmadan kadınlarımızın duvar kenarlarında değil karar masalarında yer almaları için uğraş vereceğiz” diye konuştu.