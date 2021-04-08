Girdi maliyetleri yüzde 100 artan besici destek bekliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri çiftliklerinin kapılarına kilit vurma noktasına geldi. Artan yem ve diğer maliyetler karşısında canlı hayvanlarını halen 2 yıl önceki fiyatlarla satmak zorunda kalan üreticiler, ellerindeki hayvan varlığını korumakta zorlanıyor. Acil destek bekleyen üreticiler, hayvanlarının önüne yem koyamaz durumuna geldiklerini söylüyor.

Gaziantep’te pandemi tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılığı da etkiledi. Artan maliyetler karşısında hayvan üreticileri, varlığını sürdürebilmekte büyük zorluklar yaşamaya başladı. Birçok üretici, elindeki hayvanı sattıktan sonra sektörden ayrılmayı düşünüyor. Sorunlarını DÜNYA’ya anlatan sektör temsilcisi ve besiciler, hükümetten destek bekliyor.

Polat: “Acil desteğe ihtiyacımız var”



Gaziantep Et ve Süt Üreticileri Derneği Başkanı Mevlüt Polat, yem girdilerinin alabildiğine yükseldiğini ifade etti. İki yıl önce arpa fiyatının tonunun bin 250 TL, samanın ise bin 100 lira olduğunu söyleyen Polat, bugün ise arpanın bin 800 TL, samanın da bin 600 TL olduğunu belirtti. Elektrik, su gibi giderlerin de kat kat arttığını kaydeden Polat, bunun yanında canlı hayvan satış fiyatında ise bir artış olmadığına dikkati çekti. Polat, “Canlı küçükbaş satış fiyatı iki yıl önce 23,5 lira iken şu anda, yine aynı fiyatlarda seyrediyor. Elektrik, su gibi maliyetler kat kat arttı. Esnafımız çok zor günler geçiriyor. Hayvanını sattıktan sonra kapanan işletmelerimiz var. Devletin bu konuda hayvancılık sektörüne pandemiden dolayı sadece TMO’da 3 aylık teminat mektubu karşılığında arpa verildi. Başka da herhangi bir destek yok. Bu destekten de bazı büyük firmalar dışında faydalanan olmadı. Küçük üretici her sektörde de olduğu gibi bitmeye mahkûm kaldı. Devlet bir önce bu sektöre yatırım yapmalı. Sektöre hibe veya kredilerini ertelenmesi gibi girişimleri olmalı. Aksi takdirde ülkede bitmeye giden hayvancılığı çok daha zor günler bekliyor” diye konuştu.

Çoban: “Arpa ve mısır giderleri devlet tarafından karşılanmalı”



Kentte, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Çoban Hayvancılık Yetkilisi Ali Çoban, besicilerin temel sorunun girdi maliyetleri olduğunu ifade ederek, hayvan yemi olarak kullanılan arpa ve mısır giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını istedi. Geçen yıl yüzde 50- 60 dolayında yem girdi maliyetlerinde artış olduğunu söyleyen Çoban “Fiyatlarda hiçbir geri çekilme de olmadı. Hayvan yemi olarak kullandığımız arpa ve mısır giderlerimizi devlet karşılamalı, yoksa sektör bitme noktasında. Eskisi gibi mera kalmadı, bugün hayvanlar meraya çıksa meradan faydalanma oranı yüzde 15-20 ama hayvanlar ağıla girdiğinde yine önüne yem konulması gerekiyor. Bu rakamlarda hayvanların önüne yem koymak da bizi bitiriyor, çünkü para kazanamıyoruz. Maliyetlerimiz sürekli artarken, satış fiyatlarımız yerinde sayıyor. Üstelik yüzde 2 fireli ve 60 gün vadeli olarak satıyoruz. Şu an sadece aradaki komisyoncular kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.



“43 liraya mal ediyoruz, 39.5 liraya satıyoruz



Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayyıldız Farm İşletmecisi Hasan Ayyıldız aynı dertten mustarip. Ayyıldız, son 3 yıldır sorunlarla boğuştuklarını ve çözüm beklerken yeni bir sorunun baş gösterdiğini anlattı. Yem fiyatlarının bir yıl içerisinde çok arttığını söyleyen Ayyıldız, “Canlı hayvanda bir kilo etin maliyeti 43 lira. Bizim satış fiyatımız ise 39,5 lira. Geçen sene çiftliğimizin ilaçlama maliyeti 30 bin liraydı bu yıl aynı ilaçlar ile aynı çiftliği 60 bin liraya ilaçladık. Diğer yandan 2010 yılında dana başına 300 lira destek alıyorduk, bu yıl açıklanan rakam 250 TL. Bu şartlar altında sürekli cebimizden gidiyor. Böyle giderse yılbaşından sonra hayvanlarımızı satıp bu işten ayrılacağız” dedi.